В Слуцке прозвенели последние звонки, а вечером – бал и дискотека. Фотофакт

В этом году из-за прохладной и дождливой погоды последние звонки в школах Слуцка и района проводят в основном в помещениях. Смотрите несколько фото с торжественной линейки СШ №5.

Для выпускников праздник последнего звонка продолжится. Планируется, что в 18 часов они соберутся в 12-м городке на мотобольном стадионе. Все они станцуют вальс, после – дискотека (В Слуцке на стадионе ДОСААФ репетируют сотни выпускников). Будет работать выездная торговля. Повлияет ли погода на проведение мероприятия – пока неизвестно.

Реклама

В пятницу, 10 июня, пройдут выпускные вечера. После вручения аттестатов выпускники сразу организованно пойдут по кафе и ресторанам отмечать окончание школы.

Хотите, чтобы ваши фотографии с линейки увидели больше случчан, делитесь: