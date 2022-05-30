Житель Солигорска «заработал» уголовное дело за то, что угрожал прохожему пневматическим пистолетом

Житель Солигорска за угрозу пневматикой стал фигурантом уголовного дела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В министерстве пояснили, что 29-летний нетрезвый житель Солигорска угрожал 59-летнему мужчине прямо у подъезда его дома. Фигурант, выпив во дворе со знакомыми, из хулиганских побуждений приставил к голове проходившего мимо местного жителя пистолет за то, что он приблизился к компании. После инцидента мужчина поднялся в квартиру и вызвал милицию.

Сыщики установили личность и задержали подозреваемого по горячим следам. У него изъяли пневматический пистолет — точную копию огнестрельной Беретты.

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В отношении солигорчанина возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.