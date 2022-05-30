С гироскутерами и веерами… Фотографии с общего последнего звонка выпускников в Слуцке

Мероприятие такого формата проходило в Слуцке впервые. Да и по содержанию и режиссуре тоже отличалось от того, что было раньше.

В прошлые годы последние звонки 11-е классы проводили каждый в своей школе. А общий, районный выпускной бал в течении лет 12-ти лет проходил в Слуцке плюс-минус в 10-х числах июня. Выпускники и их родственники, педагоги да и просто зрители собирались на площади. Была процессия всех школ города и района, награждения и танцы. Тогда это было новинкой – центральная площадь, райисполком…

Реклама

Сейчас общегородское действие перенесено и во времени, и в пространстве. Во времени — на 30 мая (день последнего звонка), в пространстве – на относительно новый объект в Слуцке – мотобольный стадион в 12-м городке. Ученикам 9-й школы нормально – близко, а вот с «Сахарного» пешком никак.

Ещё и дождь, ливший весь день. Казалось он сорвёт всё, что оттачивалось ежедневными репетициями всю неделю. Но в итоге дождь стих и в целом не очень уютная погода не помешала ни балу выпускников, ни дискотеке.

Выпускные вечера с вручением аттестатов и рестораном будут 10 июня.

После официальной части была дискотека: