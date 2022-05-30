В Слуцкую епархию назначили нового руководителя

Епископом Слуцкой епархии стал игумен Евсевий (Тюхлов). В понедельник, 30 мая, его возвели в сан архимандрита.

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Игумен Евсевий (Тюхлов Константин Дмитриевич) родился 26 марта 1975 года в Жодино.

В 1997 году поступил в Минскую духовную семинарию и стал послушником Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря.

В 2017 году окончил Минскую духовную академию с присвоением степени магистра богословия. С 2009 года несёт послушание наместника Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря Новогрудской епархии.

По инициативе игумена Евсевия с 2008 года при монастыре начала действовать воскресная школа и молодёжная группа, регулярно организовывается летний отдых для молодёжных православных групп.

В 2017 году игумен Евсевий стал лауреатом премии «За духовное возрождение» за весомый вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, организацию деятельности мужского монастыря и оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации, а также лицам, страдающим от наркомании и алкоголизма.