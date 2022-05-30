Читатели высказали мнение, что здоровье дороже оценок и репутации, а родителям нужно обратить внимание, чтобы дочка не зацикливалась на учёбе. А кое-кто из выпускников поделился и своими выводами, что стоит делать, а что — нет.

«Программа построена так»

Одна из читательниц «Кур’ера» назвала сразу комплекс проблем, которые приводят к перенапряжению учеников. «Жаль, что программа построена так, чтобы как можно больше загрузить детей в школе, — пишет olgatiabus. — Прессинг учителей, требование родителей, (взаимоотношения со сверстниками, тоже есть моменты переживаний). Никто не думает об эмоциональном здоровье ещё неокрепшего организма. Все болезни от нервов. Родители! Берегите своих детей, пусть лучше они чего-то не знают, но будут здоровы и счастливы!»

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«Как-то выжила я»

О том, что нагрузка в выпускном классе действительно очень большая, пишет и другая читательница. «Четыре года как окончила гимназию. Нагрузка была выше, чем в школе, 2 репетитора и дома ещё. Примерно спала 5-6 часов. И приходила домой вообще в 9. Как-то выжила я, — вспоминает tely1999. — Да, и в «вышке» не всё учила, выделила предметы. А к сессии можно за неделю готовиться — и всё норм».

О том, что нужно искать баланс между нагрузкой и отдыхом, пишет pol_lina_ria_: «Как показывает практика, то это вообще не стоит того, особенно если это золотая медаль в школе. На средний балл 7 или 8 не так тяжело и вытянуть. Особенно на устных предметах. Если только ты резко не начал учиться в 11-м классе, когда все остальные годы «гонял балду». Лучше делать упор на ЦТ, которое реально даёт больше шансов при поступлении, но это моё мнение».

«Станьте для них другом!»

В своём комментарии sveta_evdokimovich обращается к учителям: «Учителям хочется пожелать быть добрыми, отзывчивыми, понимающими, улыбающимися, приветливыми людьми. Ведь именно от их поведения зависит, хочет дитя идти в школу или нет. Нормальная у ученика психика или нет. И нужно помнить, что все дети разные! И талантливы они все по-разному. Кто-то на скрипке играет, кто-то поёт, кто-то рисует. Не все будут одинаково понимать химию или физику, геометрию и биологию. Давайте детям шанс. Находите поводы, чтобы их похвалить. Дайте им понять, что рано или поздно, но у них всё получится. Пусть они поверят в себя. Дарите детям улыбки! Станьте для них другом! Пора менять уже устаревшие стереотипы, мир меняется, а школа — нет. Это очень печально».