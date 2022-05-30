В июне жителей Беларуси, в том числе и Слуцка, ждут ограничение по продаже алкоголя, изменение тарифов на «коммуналку», отключение горячей воды и централизованное тестирование.
Двое суток не будут продавать алкоголь
В Беларуси, в том числе и Слуцке, в связи с проведением последних звонков и выпускных вечеров, не будут продавать алкоголь. Продажу алкогольных напитков ограничат на территории Слуцкого района с 08.00 10 июня до 08.00 11 июня. Исключение составляет розничная торговля в объектах общественного питания (в розлив).
В июне отключат горячую воду
Согласно графику ремонтно-профилактических работ, в июне три слуцкие котельные встанут на профилактический ремонт, а жители, которые проживают в домах, обслуживаемых этими котельными, останутся без горячей воды. Ремонты пройдут:
Котельная по улице Лобана:
- Период отключения — с 6 по 18 июня.
- Горячей воды не будет по адресам — 1-й пер. Урицкого, 18; ул.Лобана, 3, 17; ул.Монахова, 14.
Котельная №13 (крановый завод):
- Период отключения — с 13 по 25 июня.
- Горячей воды не будет по адресам — ул.Ленина, 31, 41; 5-й Рабочий переулок, 2, 4.
Котельная в деревне Квасыничи:
- Период отключения: с 6 по 18 июня.
Вводится новшество на уплату некоторых налогов
В Беларуси с июня физические лица начнут получать единое извещение на уплату нескольких сборов — на транспорт, недвижимость и землю. Извещение, касающееся уплаты физлицами транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога, будет содержать расчёт налога, включая сведения, которые необходимы для уплаты налога, по одному или конкретным объектам налогообложения. Согласно документу МНС, изменения вступят в силу с 1 июня 2022 года.
Частные лаборатории больше не будут делать ПЦР-тесты на Covid-19
Министерство здравоохранения отменяет с 30 мая проведение ПЦР-тестов на коронавирус в частных лабораториях. Отныне ПЦР-тесты, в том числе для выезда за границу, можно будет сделать только в государственных лабораториях.
В Минздраве отмечают, что сделать ПЦР-тест на коронавирус с выдачей результатов на русском и английском языках есть возможность в 53 государственных лабораториях. Ранее ПЦР-тесты на ковид можно было сделать в частных лабораториях «Синэво», «Инвитро», «Синлаб-ЕМЛ», «ЛОДЭ» (сейчас деятельность медцентра приостановлена), медцентра «Полимед» и клиники «Мерси», напомнили в Минздраве.
Единая база привитых от коронавируса
С 6 июня в Беларуси должна заработать единая система учёта жителей, вакцинированных против COVID-19. Такая информация есть в специальном постановлении.
Теоретически в ней будут содержаться личные данные вакцинированного (например, паспортные данные и номер телефона), а также информация о полученных первой, второй и бустерной дозах вакцины.
Что изменится в тарифах на электроэнергию
С 1 июня повысятся тарифы на электроэнергию, используемую для обогрева жилья электричеством. Белорусы могут выбрать один из трёх тарифов.
Первый вариант — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Специальный отдельный счётчик отопления устанавливать не нужно. Этот тариф вырастет до 0,1003 рубля за 1 кВт/ч (сейчас — 0,0981 рубля). К примеру, если расходовать 350 кВт/ч в месяц, то сейчас к оплате 34,34 рубля, а с 1 июня — 35,11 рубля.
Ещё один дифференцированный тариф — по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный отдельный счётчик отопления не нужно. Если расходовать электроэнергию с 23.00 до 6.00, то тариф с 1 июня составит 0,0702 рубля за 1 кВт/ч (сейчас — 0,0687 рубля).
В остальное время суток будут считать электроэнергию по тарифу в 0,1304 рубля за 1 кВт/ч (сейчас — 0,1275 рубля). Если расходовать 350 кВт/ч в месяц (с 23.00 до 6.00), то сейчас к оплате будет 24,05 рубля, а с 1 июня — 24,57 рубля. Если столько же расходовать в остальное время суток, то сейчас выйдет 44,63 рубля, а с 1 июня — 45,64 рубля.
Третий вариант требует установить дополнительный специальный счётчик, который считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0398 рубля за 1 кВт/ч (с 1 января его не повышали). С 1 июня он вырастет до 0,0433 рубля. При этом остальная потреблённая электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счётчику и оплачивается по одному из существующих тарифов — по объёму или времени потребления.
Что изменится в оплате за природный газ
В Беларуси с 1 июня введут изменения по оплате населением за потреблённый природный газ для отопления, на него установят единую цену независимо от сезона.
Речь идёт про потребителей с установленными приборами индивидуального учёта расхода газа.
Сейчас тарифы на природный газ разделены на два периода — отопительный и летний период. Для тех, у кого установлены счётчики, они составляют 0,1494 и 0,5417 рубля за кубометр соответственно (если расходовать до 3000 кубометров).
С 1 июня для таких потребителей сделают один тариф, который не будет зависеть от периода. Он составит 0,1977 рубля за кубометр. По такому тарифу нужно будет платить круглый год. То есть в отопительный сезон нужно будет платить на 32,3% больше, чем сейчас.
Для тех, кто использует от 3000 до 5500 кубометров газа, тариф с 1 июня составит 0,2570 рубля.
Подорожает только один вид сигарет
В Беларуси максимальные розничные цены с 1 июня изменятся только на один вид сигарет. На 0,3 рубля вырастет стоимость сигарет Pall Mall Nano Silver, которые подорожают до 3,45 рубля за пачку. Цены на другие наименования сигарет в июне меняться не будут.
Экзамены, выпускные и централизованное тестирование
С 1 по 9 июня в белорусских школах пройдут выпускные экзамены, а затем — выпускные. А сразу после этого стартует централизованное тестирование. Записаться на него нужно не позднее 1 июня.
Расписание такое:
- 14 июня — белорусский язык;
- 16 и 17 июня — русский язык;
- 19 июня — обществоведение;
- 21 и 22 июня — математика.
Биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история начнутся 24 июня и будут проходить через день.