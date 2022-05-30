В июне жителей Беларуси, в том числе и Слуцка, ждут ограничение по продаже алкоголя, изменение тарифов на «коммуналку», отключение горячей воды и централизованное тестирование.

Двое суток не будут продавать алкоголь

В Беларуси, в том числе и Слуцке, в связи с проведением последних звонков и выпускных вечеров, не будут продавать алкоголь. Продажу алкогольных напитков ограничат на территории Слуцкого района с 08.00 10 июня до 08.00 11 июня. Исключение составляет розничная торговля в объектах общественного питания (в розлив).

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В июне отключат горячую воду

Согласно графику ремонтно-профилактических работ, в июне три слуцкие котельные встанут на профилактический ремонт, а жители, которые проживают в домах, обслуживаемых этими котельными, останутся без горячей воды. Ремонты пройдут:

Котельная по улице Лобана:

Период отключения — с 6 по 18 июня.

Горячей воды не будет по адресам — 1-й пер. Урицкого, 18; ул.Лобана, 3, 17; ул.Монахова, 14.

Котельная №13 (крановый завод):

Период отключения — с 13 по 25 июня.

Горячей воды не будет по адресам — ул.Ленина, 31, 41; 5-й Рабочий переулок, 2, 4.

Котельная в деревне Квасыничи:

Период отключения: с 6 по 18 июня.

Вводится новшество на уплату некоторых налогов

В Беларуси с июня физические лица начнут получать единое извещение на уплату нескольких сборов — на транспорт, недвижимость и землю. Извещение, касающееся уплаты физлицами транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога, будет содержать расчёт налога, включая сведения, которые необходимы для уплаты налога, по одному или конкретным объектам налогообложения. Согласно документу МНС, изменения вступят в силу с 1 июня 2022 года.

Частные лаборатории больше не будут делать ПЦР-тесты на Covid-19

Министерство здравоохранения отменяет с 30 мая проведение ПЦР-тестов на коронавирус в частных лабораториях. Отныне ПЦР-тесты, в том числе для выезда за границу, можно будет сделать только в государственных лабораториях.

В Минздраве отмечают, что сделать ПЦР-тест на коронавирус с выдачей результатов на русском и английском языках есть возможность в 53 государственных лабораториях. Ранее ПЦР-тесты на ковид можно было сделать в частных лабораториях «Синэво», «Инвитро», «Синлаб-ЕМЛ», «ЛОДЭ» (сейчас деятельность медцентра приостановлена), медцентра «Полимед» и клиники «Мерси», напомнили в Минздраве.

Единая база привитых от коронавируса

С 6 июня в Беларуси должна заработать единая система учёта жителей, вакцинированных против COVID-19. Такая информация есть в специальном постановлении.

Теоретически в ней будут содержаться личные данные вакцинированного (например, паспортные данные и номер телефона), а также информация о полученных первой, второй и бустерной дозах вакцины.

Что изменится в тарифах на электроэнергию

С 1 июня повысятся тарифы на электроэнергию, используемую для обогрева жилья электричеством. Белорусы могут выбрать один из трёх тарифов.

Первый вариант — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Специальный отдельный счётчик отопления устанавли­вать не нужно. Этот тариф вырастет до 0,1003 рубля за 1 кВт/ч (сейчас — 0,0981 рубля). К примеру, если расходовать 350 кВт/ч в месяц, то сейчас к оплате 34,34 рубля, а с 1 июня — 35,11 рубля.

Ещё один дифферен­цированный тариф — по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный отдельный счётчик отопления не нужно. Если расходовать электроэнергию с 23.00 до 6.00, то тариф с 1 июня составит 0,0702 рубля за 1 кВт/ч (сейчас — 0,0687 рубля).

В остальное время суток будут считать электроэнергию по тарифу в 0,1304 рубля за 1 кВт/ч (сейчас — 0,1275 рубля). Если расходовать 350 кВт/ч в месяц (с 23.00 до 6.00), то сейчас к оплате будет 24,05 руб­ля, а с 1 июня — 24,57 рубля. Если столько же расходовать в остальное время суток, то сейчас выйдет 44,63 рубля, а с 1 июня — 45,64 рубля.

Третий вариант требует установить дополни­тельный специальный счётчик, который считает потра­чен­ную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0398 рубля за 1 кВт/ч (с 1 января его не повышали). С 1 июня он вырастет до 0,0433 рубля. При этом остальная потреблённая электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счётчику и оплачивается по одному из существующих тарифов — по объёму или времени потребления.

Что изменится в оплате за природный газ

В Беларуси с 1 июня введут изменения по оплате населением за потреблённый природный газ для отопления, на него установят единую цену независимо от сезона.

Речь идёт про потребителей с установленными приборами индивидуального учёта расхода газа.

Сейчас тарифы на при­родный газ разделены на два периода — отопительный и летний период. Для тех, у кого установлены счётчики, они составляют 0,1494 и 0,5417 рубля за кубометр соответственно (если расходовать до 3000 кубометров).

С 1 июня для таких потребителей сделают один тариф, который не будет зависеть от периода. Он составит 0,1977 рубля за кубометр. По такому тарифу нужно будет платить круглый год. То есть в отопительный сезон нужно будет платить на 32,3% больше, чем сейчас.

Для тех, кто использует от 3000 до 5500 кубометров газа, тариф с 1 июня составит 0,2570 рубля.

Подорожает только один вид сигарет

В Беларуси максимальные розничные цены с 1 июня изменятся только на один вид сигарет. На 0,3 рубля вырастет стоимость сигарет Pall Mall Nano Silver, которые подорожают до 3,45 рубля за пачку. Цены на другие наименования сигарет в июне меняться не будут.

Экзамены, выпускные и централизованное тестирование

С 1 по 9 июня в белорусских школах пройдут выпускные экзамены, а затем — выпускные. А сразу после этого стартует централизованное тестирование. Записаться на него нужно не позднее 1 июня.

Расписание такое:

14 июня — белорусский язык;

16 и 17 июня — русский язык;

19 июня — обществоведение;

21 и 22 июня — математика.

Биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история начнутся 24 июня и будут проходить через день.