Суд Слуцкого района вынес приговор 59-летнему жителю Слуцка по части 1 статьи 368 (оскорбление Президента Республики Беларусь) Уголовного кодекса, сообщает «Слуцкі край».

Прокуратура рассказала, что 26 сентября и 5 октября 2021 года обвиняемый был пьян и звонил с домашнего телефона в службу технической поддержки «Белтелекома».

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Мужчина во время разговора с операторами, «осознавая публичный и унизительный характер высказываний, желая представить Главу государства в унизительном положении в глазах широкой общественности, умышленно высказывал фразы, содержащие унизительную, ненормативную и неприличную форму речевого выражения, негативно оценивающую Президента Республики Беларусь, чем умышленно публично унизил честь и достоинство Президента Республики Беларусь».

Обвиняемый получил один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.