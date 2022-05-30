Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 23 по 29 мая. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒄𝒉𝒖𝒓𝒂 🌸 (@marina_183)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Олимпия (@olyaolimpiya1)

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