Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 23 по 29 мая. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒄𝒉𝒖𝒓𝒂 🌸 (@marina_183)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Валерия (@valeria.kovalenya)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Ольга Олимпия (@olyaolimpiya1)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от 𝑽𝒆𝒓𝒂 𝑹𝒆𝒎𝒆𝒏𝒄𝒉𝒊𝒌 (@rm_nc_hk)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Бровный перфекционист Аня🥇 (@_annasuchok_)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ꧁༒•ꜱᴏɴʏᴀ•༒꧂ (@kurash.sofiia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Веста /КОНТЕНТ/ Беларусь (@vestadeorendlg)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от L.K 🦋 (@lilia_kastuk)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от @tatiliati