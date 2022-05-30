В Слуцке сгорело 10 тонн соломы

В воскресенье, 29 мая, в поле в районе улицы Гагарина огонь уничтожил 10 тонн соломы в рулонах, сообщает БелТА.

Работники МЧС и хозяйства спасли 5 тонн соломы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.