В Слуцке сгорело 10 тонн соломы

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В Слуцке сгорело 10 тонн соломы
В районе 14-го городка был виден белый дым, а в районе гаражей в 12-м городке — чёрный дым. Фото: Алексей Скрынников

В воскресенье, 29 мая, в поле в районе улицы Гагарина огонь уничтожил 10 тонн соломы в рулонах, сообщает БелТА.

Работники МЧС и хозяйства спасли 5 тонн соломы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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