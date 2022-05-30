«Хижины» и плетёные заборы на огородах… Как выглядят постройки, которые мастерят жители на окраине Слуцка (фото)

Елена Бадьина
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Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
Фото: Елена бадьина

Огороды у случчан стали более востребованными в этом году из-за всё дорожающей жизни. Эти кусочки земли помогают, особенно пенсионерам, разнообразить питание и экономить деньги. Сейчас на участках в одну-две сотки, например, в 11-м городке, уже взошла картошка, зеленеет лук, чеснок, редиска.

По словам огородников, они выращивают здесь абсолютно всё, что может вырасти. Для полива грядок носят воду из реки. На оборудование не тратят ни копейки, хотя многие участки огорожены, есть теплицы, скамейки, беседки. Материалы, из которых они сделаны, демонстрируют изобретательность случчан и умение пустить в дело даже самый бросовый материал. Смотрите подборку фото.

Заборы — это отдельная «песня»

Заборы на огородах можно рассматривать как выставку инсталляций.

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Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
Моё внимание привлёк вот этот аккуратненький забор (хотя со временем вид он потерял). Кажется, что он сплетён из металлических полосок. Но при ближайшем рассмотрении ими оказались гибкие пластиковые ленты, снятые с упаковок, скорее всего, мебели.
Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
А вот этот забор больше похож на священное место, где привязывают ленточки на ветки, чтобы желание исполнилось. Хотя возможно, что у него более практическое значение: например, отпугивать птиц
Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
Здесь установлена двойная линия «обороны». Один забор ограждает участок, а второй — плетень из ивовых прутиков — не даёт прохожим затоптать цветы, высаженные за основным забором
Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
А этот хозяин пустил в дело пружинные блоки от старых диванов.
Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
Тут использованы снятые с петель двери и перегородки
Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
В этой беспорядочной, на первый взгляд, конструкции есть своя стройность. Разные по высоте палки разделены белыми уголками, видимо, от гардин.
Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
Есть и сверхпростые варианты — ленты от ограждения места происшествия и верёвки

Домик для Тыквы

Рассматривая строительные конструкции на огородах, первое, что вспомнилось, — детская сказка итальянского писателя Джанни Родари про Чиполлино. Именно там герои-овощи — Редиска, Лук, Тыква, Горошек — жили в своей стране, а дядюшка Тыква мечтал иметь собственный домик.

Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
Этот домик в миниатюре сделан из картонок, фанерок и ещё бог знает чего, но спрятаться от дождя и ветра там можно. А когда виноград, оплетающий это строение, распускается, все неприглядные детали скрываются.
Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
Не могу точно сказать, что это. Похоже одновременно и на беседку, и на теплицу. Примечательно, что многие детали таких конструкций крепятся друг к другу проволокой.
Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
Эта беседка для отдыха. Похоже, что сделана из старых баннеров. Удобная со спинкой лавочка. Боковые стенки, крыша защищают от солнца, ветра и дождя, а в окошко видно, что происходит с другой стороны.
Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
Эта беседка из старых окон, которые можно использовать как стены, так и как элементы теплицы. А, может, есть и другие варианты.
Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
Это просто уголок для отдыха на берегу реки.
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Казалось бы, хаотично составленные рамы. Но если присмотреться, то сбоку они скреплены в форме лесенки. Наверное, в этом есть какой-то смысл.
Беседки, теплицы, заборы... Как случчане обустраивают огороды без копейки денег
Место живописное, да и про цветы местные огородники не забывают. Тюльпаны просто великолепны.

Огороды — это значимая часть жизни жителей 11-го городка. Сюда идут, превозмогая болячки, и, действительно, забывают о них в заботе о растениях и предвкушении урожая. Как хорошо, после трудов присесть на скамейку в самодельном уголке, расслабиться, послушать пение птиц и подумать, что в жизни всё-таки есть прекрасные моменты!

 