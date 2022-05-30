«Хижины» и плетёные заборы на огородах… Как выглядят постройки, которые мастерят жители на окраине Слуцка (фото)

Огороды у случчан стали более востребованными в этом году из-за всё дорожающей жизни. Эти кусочки земли помогают, особенно пенсионерам, разнообразить питание и экономить деньги. Сейчас на участках в одну-две сотки, например, в 11-м городке, уже взошла картошка, зеленеет лук, чеснок, редиска.

По словам огородников, они выращивают здесь абсолютно всё, что может вырасти. Для полива грядок носят воду из реки. На оборудование не тратят ни копейки, хотя многие участки огорожены, есть теплицы, скамейки, беседки. Материалы, из которых они сделаны, демонстрируют изобретательность случчан и умение пустить в дело даже самый бросовый материал. Смотрите подборку фото.

Заборы — это отдельная «песня»

Заборы на огородах можно рассматривать как выставку инсталляций.

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Домик для Тыквы

Рассматривая строительные конструкции на огородах, первое, что вспомнилось, — детская сказка итальянского писателя Джанни Родари про Чиполлино. Именно там герои-овощи — Редиска, Лук, Тыква, Горошек — жили в своей стране, а дядюшка Тыква мечтал иметь собственный домик.

Огороды — это значимая часть жизни жителей 11-го городка. Сюда идут, превозмогая болячки, и, действительно, забывают о них в заботе о растениях и предвкушении урожая. Как хорошо, после трудов присесть на скамейку в самодельном уголке, расслабиться, послушать пение птиц и подумать, что в жизни всё-таки есть прекрасные моменты!