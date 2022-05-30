Поговорим про личные границы… В Слуцке для девушек пройдёт встреча с психологом (регистрация)

В субботу, 4 июня, в слуцкой студии «Маленькая Будда» состоится встреча с Анной Илистиновой, психологом, гештальт-терапевтом. Тема — «Личные границы». Начало в 17.00, вход свободный. Регистрация здесь.

Организатор встречи — женский проект Lampa.

«Про личные границы можно прочитать множество заметок, статей и книг, но так и не сделать шаги по их установке на практике. Мы можем пренебрегать ими из-за страха столкнуться с отторжением, одиночеством. Не пытаться их поддерживать из-за отсутствия опыта жить свою жизнь. В условиях тревоги и стресса также сложно думать о том, как отстоять важное и необходимое», — отметила Анна Илистинова.

На встрече участники исследуют свои личные границы в разных сферах своей жизни и выполнят эксперименты, получат новый опыт сотрудничества с границами других людей. Для выполнения одного из упражнений каждому участнику понадобятся две мягкие игрушки, их нужно принести с собой.

Студия «Маленькая Будда» находится по адресу: слуцкий «Авторынок», 1-й переулок Железнодорожный, 2 (вторая дверь сзади).