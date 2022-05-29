Человек — существо ценное, дорогое. И этим можно воспользоваться. Onliner узнали, как именно можно заработать на своём организме в Беларуси прямо сейчас и сколько за это заплатят.

Продать свои волосы: обещают от 80 до 400 рублей

Дано: на мой взгляд, длинные (около 45 сантиметров) и ухоженные натуральные волосы. Задача: узнать, сколько на этих длинных и ухоженных волосах можно заработать. Волосы растут в среднем по 12 сантиметров в год, а учитывая периодические стрижки — на моей голове то, что выросло примерно за 5—6 лет.

Интернет-объявления о скупке волос обещают бесплатную стрижку или выезд курьера, а главное — «деньги вы получите уже сегодня!» (а мне они нужны, у меня ведь случился факап, когда я делала банковские вклады). Чтобы сдать волосы, не обязательно жить в Минске — во многих объявлениях указано, что «менеджер» готов выехать туда, где вы живёте.

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Предварительно делаю пару звонков.

— А ничего, что у меня волосы 33-летней женщины, а не ребёнка? — спрашиваю, потому что вижу на сайте в основном фотографии девочек 10—14 лет с обрезанными волосами. Мужские, кстати, тоже принимают.

— Да, у нас часто сдают детские волосы. Но качество не зависит от возраста. Бывает, что у взрослого человека волосы по качеству лучше, чем у ребёнка.

Какие цены обещают скупщики (ориентировочно):

от 80 до 140 рублей при длине волос 40—45 сантиметров (а это как раз мой случай, мне так показалось);

от 140 до 240 рублей за 45—50 сантиметров;

от 200 до 300 рублей за 50—60 сантиметров;

от 250 до 400 рублей за длину от 60 сантиметров.

Где-то обещают надбавку за светлые и детские волосы. Прежде чем что-то резать, можно отправить фото скупщикам по Viber для предварительной оценки. Что я и делаю. В первом случае мне отвечают, что волосы слишком короткие (те самые, которые я растила около пяти лет). И тогда нахожу объявление, где принимают волосы длиной от 30 сантиментов. Почём их примут?

Итого мне предложили либо ничего, либо 20 рублей — то есть тоже, считайте, ничего. А пообещали же: принимаем волосы дорого… Делаю вывод, что продавать волосы есть смысл лишь в том случае, если их длина от корня составляет хотя бы 60—70 сантиметров.

Сдавать кровь и её компоненты: от 140—450 рублей

Сейчас белорусские доноры всё так же получают деньги за сдачу крови и её компонентов (или не получают, если добровольно отказываются от вознаграждения).

— Буквально на этой неделе я сдавала кровь в больнице скорой помощи, получила 140 рублей, — рассказала наша читательница Ирина.

На сайте РНПЦ трансфузиологии можно посмотреть полный и актуальный список выплат донорам, суммы зависят от категории донорства. Предварительно донора ещё и кормят бесплатным завтраком.

Сколько платят донорам крови и компонентов:

донор крови 450 мл +/–50 мл — 140 рублей;

донор плазмы 50 мл — 145 рублей;

донор плазмы 750 мл — 210 рублей;

изоиммунный донор крови и плазмы 450 мл +/–50 мл — 250 рублей;

донор эритроцитов 300—450 мл +/–50 мл — 450 рублей.

Важно: донору должно быть от 18 до 60 лет.

Я сдать кровь просто так не могу — для начала нужен чекап организма в поликлинике по месту прописки. Поэтому Ирина, как опытный и, вообще-то, уже почётный донор, рассказывает, что делать:

— Сначала нужно прийти в доврачебный кабинет в своей поликлинике и сказать, что вы хотите стать донором — вам дадут список врачей и анализов. Например, обязательно нужна флюорография, сдача анализов, женщин отправят к гинекологу. Могут отправить к окулисту, если у вас вопросы по зрению, к хирургу, оториноларингологу. В донорском центре по телефону тоже подсказывают, каких врачей нужно пройти.

Справки не бессрочные — их придётся обновлять, если планируете сдавать кровь периодически. Кроме денег, донору положены два оплачиваемых выходных: в день донорства и второй — когда он сам захочет. Пятнадцать минут сдаёшь кровь — и почти два дня отдыхаешь.

— А на работе не возмущались двум вашим внезапным выходным?

— Нет, всегда относились с пониманием. Может, если бы весь отдел сдавал кровь и брал по два выходных, тогда бы руководство и высказывало что-то. У меня всё всегда было хорошо.

Александр сдаёт компоненты крови — плазму.

— После того, как я несколько раз сдал кровь в донорском центре, мне предложили сдавать плазму, потому что я легко переносил процедуру. За донорство плазмы мне платили в последний раз около 200 рублей. Если ты донор крови, сдавать её можно раз в два месяца, не чаще. Если ты донор плазмы, её можно сдавать раз в две недели.

— То есть можно за месяц заработать 400 рублей?

— Не совсем так. Донорство нельзя воспринимать как постоянный способ заработка, потому что перед процедурой ты сдаешь кровь на анализ, в некоторых случаях делают отвод донора. Например, если плохо соблюдал диету.

Что за диета? За несколько дней перед сдачей крови и её компонентов донор должен отказаться от молочных и жирных продуктов, любых соусов, бананов и семечек. Иначе кровь приобретёт вязкость сметаны и станет непригодной для переливания.

Сдать донорский эякулянт: 100 рублей

Как-то главврач частной клиники рассказывала, что на этапе обследования отваливается половина потенциальных доноров спермы. Не потому, что у мужчин проблемы со здоровьем, а из-за того, что к материалу предъявляются жёсткие критерии.

Донорскую сперму можно сдать в белорусских клиниках «Бина» и EvaClinic. В одной принимают доноров в возрасте 18—40 лет, в другой — от 18 до 35 лет. Предварительно нужно сдать анализы — определить группу, проверить по крови отсутствие ВИЧ, гепатита и других заболеваний, нужно провериться на ИППП и пройти нескольких врачей: терапевта, уролога, психиатра-нарколога.

Тем, кто хочет не продать сперму, а купить, предлагают выбрать донора в том числе по его детской фотографии, голосу, почерку. Есть сайт с донорами из Беларуси, где можно выбрать сперму по разным параметрам её донора, об этом чуть ниже.

Поделиться своими яйцеклетками: 2000—2500 рублей

Захожу на сайт Eva Clinic и ощущаю себя старой: здесь мои яйцеклетки никому не нужны, их берут только у женщин 18—32 лет (предлагают за них до 2500 рублей), а мне уже 33. Зато в центре семейного здоровья «Бина» берут женщин-доноров возрастом до 35 лет, за донорство предлагают 2000 рублей. Требование, кроме банальных вроде отсутствия серьёзных заболеваний, — нужно иметь хотя бы одного здорового ребёнка. На сайте предлагают заполнить анкету, но я звоню, чтобы узнать подробности.

Раньше я слышала от подружек, что донорство яйцеклетки — это не так, что пришла, отдала яйцеклетку и ушла, забрав гонорар. Мне говорили, что это непростая процедура, перед которой нужно пройти гормональную терапию. По телефону эти слухи подтверждают:

— Сначала вам будут делать уколы гормонов, гормональную стимуляцию овуляции, гормоны воздействуют только на яйцеклетки. Как правило, в цикле созревает одна-две яйцеклетки. Чтобы получить больше яйцеклеток, например штук двадцать, назначают гормональную стимуляцию.

— И за каждую яйцеклетку мне заплатят по 2000 рублей?

— Нет, за одну пункцию.

— Это больно?

— Нет, пункция проходит под анестезией.

Дальше рассказывают, что в медцентр нужно будет прийти на восемь-девять приёмов. Сначала нужно бесплатно пройти врачей, сдать анализы. Между первым и четвёртым визитом проходит где-то полтора месяца — то есть не так, что нужно ходить по врачам через день. На пятом визите, если всё хорошо, начинают гормональную стимуляцию, на последнем визите проводят пункцию. Всё это делают не только в Минске, стать донором можно и в Витебске. Выдав эту информацию, менеджер рекомендует мне заполнить анкету потенциального донора на сайте и заканчивает разговор («Вы придёте на бесплатный приём к врачу, вам там всё объяснят»).

Если кто-то хочет купить мои яйцеклетки, значит, где-то их захотят продать. Если за одну пункцию у меня бы забрали 20 яйцеклеток и заплатили бы 2000 рублей, получается, что каждую яйцеклетку у меня купили за 100 рублей (давайте сделаем акцент, что это теоретические рассуждения). А вот продают одну яйцеклетку в Банке доноров из Беларуси уже за 870—1200 рублей — можно предположить, что в эту стоимость, кроме самой яйцеклетки, входит работа персонала медицинского центра и стоимость медпрепаратов, затраченных на гормональную стимуляцию женщины-донора.

Давайте ещё чуть подробнее остановимся на Банке доноров, где размещаются онлайн-анкеты людей из Беларуси. Из-за переноса на новую платформу он пока работает с техническими ошибками и не выдает доноров-мужчин. Зато можно посмотреть на доноров-женщин: там действительно можно увидеть детские фото доноров, нажать на «плэй» и послушать голос, посмотреть написанное рукой письмо. Также доноры указывают в них изученные иностранные языки, знак зодиака, сексуальную ориентацию, любимую еду, даже размер груди, текущее место работы (их указывают не точно: просто строитель, просто страховой агент, арт-директор, кассир).

Кстати, на сайте медицинского центра говорится, что, согласно рекомендациям ВОЗ, для женского здоровья считается безопасным участие не более чем в десяти циклах донорства яйцеклеток. Не более десяти — это не так уж и мало. Учитывая, что при каждой пункции пытаются извлечь 20 яйцеклеток, у каждой здоровой женщины, которая соответствует требованиям как донор, в теории есть возможность стать биологической матерью еще двухсот детей