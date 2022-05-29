Средняя начисленная зарплата по стране за апрель составила 1568 рублей. По данным статистики, зарплата снизилась к марту 2022 года на 3,7%, к апрелю 2021 года – на 4,5%.

Но это общая статистика. А какие данные по конкретным отраслям экономики согласно данным Белстата?

Например, средняя начисленная зарплата в образовании за апрель составила 1088 рублей, в здравоохранении – 1309 рублей. Средняя начисленная зарплата учителей в апреле достигла 1369 рублей, воспитателей детсадов – 977 рублей, врачей – 2129 рублей, среднего медперсонала – 1296 рублей.

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Средний заработок в образовании за апрель упал в реальном выражении к марту 2022-го на 0,4%, к апрелю 2021-го – на 0,1%, в здравоохранении – на 3,4% и 12,9%.

Средняя зарплата в образовании столицы составила 1280 рублей, в здравоохранении – 1640 рублей. Заработок учителей достиг 1445 рублей, воспитателей детсадов – 1057 рублей, врачей – 2341 рублей, среднего медперсонала – 1523 рублей.

В Минской области средняя зарплата в образовании составила 1069 рублей, в здравоохранении – 1303 рублей. Заработок учителей достиг 1381 рублей, воспитателей детсадов – 1010 рублей, врачей – 2228 рублей, среднего медперсонала – 1291 рублей.

В Брестской области средняя зарплата в образовании составила 1032 рублей, в здравоохранении – 1197 рублей. Заработок учителей достиг 1354 рублей, воспитателей детсадов – 930 рублей, врачей – 2012 рублей, среднего медперсонала – 1198 рублей.

В Витебской области средняя зарплата в образовании составила 1026 рублей, в здравоохранении – 1276 рублей. Заработок учителей достиг 1297 рублей, воспитателей детсадов – 912 рублей, врачей – 2219 рублей, среднего медперсонала – 1305 рублей.

В Гомельской: в образовании – 1040 рублей, в здравоохранении – 1210 рублей. Заработок учителей достиг 1389 рублей, воспитателей детсадов – 969 рублей, врачей – 2013 рублей, среднего медперсонала – 1248 рублей.

В Гродненской области средняя зарплата в образовании составила 1041 рублей, в здравоохранении – 1175 рублей. Заработок учителей достиг 1357 рублей, воспитателей детсадов – 975 рублей, врачей – 1797 рублей, среднего медперсонала – 1162 рублей.

Могилевская область отличилась самыми низкими показателями среди областей, пишет Banki24.by. Средняя зарплата в образовании в этой области составила 1006 рублей, в здравоохранении – 1203 рублей. Заработок учителей достиг 1319 рублей, воспитателей детсадов – 909 рублей, врачей – 2073 рублей, среднего медперсонала – 1236 рублей.