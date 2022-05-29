Новое рецензируемое исследование Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) показало, что индустрии здравоохранения по всему миру требуются дополнительно 43 миллиона медицинских работников, чтобы предоставить услуги всем нуждающимся, об этом сообщает Naked science.

По оценкам учёных, на 2019 год на Земле было 104 миллиона медиков (точность — 95%, в интервале от 83,5 до 128 миллионов). Наиболее пострадавшими оказались страны Африки к югу от Сахары, Южная Азия, Северная Африка и Ближний Восток.

Ведущий автор работы доктор Рафаэль Лозано (директор по системам здравоохранения IHME) утверждает, что это наиболее полные на сегодня оценки персонала глобальной сферы здравоохранения. По его словам, поскольку медики критически необходимы для функционирования систем здравоохранения, так важно располагать подобной информацией. Руководствуясь ею, разные страны могут принимать обоснованные решения по медицинскому обслуживанию населения и планировать своё будущее.

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Учёные рассмотрели нехватку персонала по четырём направлениям: врачи, медсёстры и акушеры, стоматологи, фармацевты. Они пришли к следующим выводам: в 2019 году врачей не хватало в 130 странах, а медсестёр и акушеров — более чем в 150. Суммарный недостаток медицинского персонала исследователи оценили более чем в 43 миллиона работников, в том числе 30,6 миллиона медсестёр и акушеров и 6,4 миллиона врачей.

«Мы обнаружили, что плотность сотрудников в сфере здравоохранения тесно связана с уровнем социального и экономического развития страны», — заявила ведущий автор доктор Энни Хаакенстад, доцент кафедры медицинских показателей IHME. Она добавила, что существуют различные стратегии и политические подходы, которые могут помочь в решении этой проблемы, причём они должны быть адаптированы к конкретной ситуации в каждой стране. Хаакенстад надеется, что полученные данные в будущем используют для определения приоритетов и планирования политических мер.

Исследование выявило более чем десятикратную разницу в плотности врачей по регионам и внутри них в 2019 году. Показатели варьировались от 2,9 врача на каждые 10 тысяч человек в странах Африки к югу от Сахары до 38,3 на 10 тысяч человек в Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии. Максимум и минимум зафиксировали на Кубе (84,4 на 10 тысяч человек) и Гаити (2,1 на 10 тысяч человек) соответственно.

Распределение медсестёр и акушеров показало аналогичный разрыв: плотность 152,3 на 10 тысяч человек в Австралии, Новой Зеландии и Океании по сравнению с 37,4 на 10 тысяч в южной части Латинской Америки.

Хотя численность медиков неуклонно росла с 1990 по 2019 год, их всё равно явно недостаточно для обеспечения полноценной медпомощи всему населению планеты. Авторы исследования отметили, что больше всего сфера здравоохранения страдает из-за войн и политических беспорядков, из-за насилия, которому подвергаются врачи во время военно-политических конфликтов, и недостаточной мотивации работников.