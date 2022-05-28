Производитель Барби выпустил первую трансгендерную куклу по образу актрисы Лаверны Кокс

Артистка обеспокоена дискриминацией в отношении трансдетей и надеется, что новая кукла вселит в них надежду на достойное отношение и даст возможность «быть самими собой». Барби выпущена к 50-летнему юбилею Кокс, который она отметит 29 мая, пишет Pravilamag.

Кокс рассказала, что пережила травмирующий опыт, когда в детстве мать не разрешала ей играть с Барби. По словам актрисы, она приобрела такую куклу уже во взрослом возрасте по совету психотерапевта, сказавшего, что в Кокс «живёт маленький ребёнок».