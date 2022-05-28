Госстандарт обнаружил нарушения по показателям безопасности и качества в нескольких наименованиях популярных в Беларуси стиральных порошков. По итогам проверки ведомства их ввоз и реализация в стране запрещаются, пишет Blizko.by.

Гель для стирки детского белья «Ушастый нянь»

Изготовитель указал в маркировке назначение продукции для стирки в машинах-автомат, но при этом продукт не может применяться для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Показатель «пенообразующая способность» при норме не выше 180 мм составил 200±6 мм. Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её назначения, качества и безопасности.

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Гель для стирки «Sоrti. Пятна нет»

Превышен показатель пенообразующей способности и в данном порошке: при норме в 180 мм он составил 236±6 мм. Это не исключает риск безопасного применения средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой.

Порошок стиральный «BiMAX 100 пятен»

Его тоже нельзя использовать в стиральных машинах любого типа из-за завышенного показателя пенообразующей способности – он равен 211±5 мм.

Порошок стиральный для детского белья «Ушастый нянь»

Аналогичные нарушения: показатель пенообразования – 214±6 мм вместо допустимых 180 мм. В машинах с фронтальной загрузкой он также не рекомендуется к использованию.

Порошок стиральный «Tide Автомат. Яркие цвета»

Средство также не может применяться для машин с фронтальной загрузкой, хотя в маркировке производитель указал противоположное. Показатель пенообразующей способности превышен – до 212±6 мм.