В этом году в Слуцке стало много краж и грабежей. Два свежих примера — открытые хищения на цветочном рынке и в магазине «Копеечка». Подробности «Кур’еру» рассказал Эдуард Вилкойть, начальник Слуцкого районного отдела Следственного комитета.

Вырвал букет роз и убежал

Следствие установило, что неработающий случчанин, 1970 года рождения, пришёл на цветочный рынок и попросил сделать букет из 15 роз. Мужчина вырвал его из рук продавца и убежал. Причём деньги у него в кармане были. Подозреваемого задержали. Ранее он уже был судим.

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Выяснилось, что цветы предназначались для дочери случчанина, у которой в тот день был день рождения. Похищенное изъяли из дома.

Мужчина был пьян, когда пошёл на грабёж. Он раскаивается в том, что сделал. 22 мая Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.206 (грабёж) УК РБ. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Бутылка водки

21 мая Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело по факту открытого хищения бутылки водки в магазине «Копеечка» на улице Ивановского. Установлено, что его совершил случчанин, 1980 года рождения, который уже был судим. Бутылка водки стоила 12,39 рубля.

Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы по ч.1 ст.206 (грабёж) УК РБ. Мужчину задержали и заключили под стражу.