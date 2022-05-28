В новостных лентах появляются сообщения о том, что в последние дни покупатели стали натыкаться на несоответствие упаковки и содержимого: там, где должны были быть кефир и йогурт, налито молоко. В одном случае об этом предупреждал стикер на упаковке, сообщает Onliner. Причина — дефицит упаковочных материалов. Возможно ли импортозаместить западные технологии упаковки и к чему приведёт розлив молока в полиэтилен?

В России шумят страсти вокруг Tetra Pak, который подозревают в подготовке отхода (пресс-служба Tetra Pak опровергла информацию об уходе из России). Это примерно 50% крупнейших производителей молока в России, и остановка производства упаковки может привести к снижению объёмов производства молока в РФ на 20%.

По информации Onliner, Tetra Pak сократила работу с Беларусью, убрав «неприоритетные» форматы упаковки. От этого страдают производители, в своё время потратившиеся на дорогие и сложные формы, которым невозможно найти альтернативу для замены Tetra Pak.

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— Вырос спрос на покупку асептической упаковки в Европе, но на тот рынок сложно войти с белорусскими нормами: ни тендеров, ни рассрочек. Плюс стоимость доставки выросла примерно в 4—5 раз. Но ещё хуже — выросшие сроки доставки. Вероятно, отсюда перебои с конкретными продуктами на полках и вот этим розливом молока в йогуртные формы. Белорусские производители пока не приняли новых условий работы, отсюда задержки и перебои.

По мнению эксперта, ситуация далека от пиковых нагрузок.

— Белорусская молочная переработка плотно зависит от импортной упаковки, более того, все линии, всё оборудование — европейское, которое нуждается в расходниках и сервисе. Отказываться от такого розлива, возвращаясь к истокам… В полиэтиленовую плёнку, как раньше, которая течёт через один пакет? Такие продукты будут гробить современную торговлю, которая живёт на сроках годности. А это уже целая индустрия.