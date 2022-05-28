Как теперь в Беларуси регулируют цены на продукты. Обзор

Весной 2022 года цены росли быстрее обычного. Особенно тревожно было в марте, когда рубль упал, а потребительские цены застыли в ожидании. Потом рубль вернулся назад, а официальная статистика за апрель 2022 года после мартовских волнений выглядит и вовсе оптимистично, хотя и «несладко» из-за резкого подорожания сахара. Как в Беларуси всё это регулируется, посмотрел Onliner.

С конца февраля 2021 года до начала апреля 2022-го многие потребительские цены регулировались довольно жестко Постановлением №100 от 23.02.2021. А сейчас эти ограничения сняты. 7 апреля представили новое Постановление №214.

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Суть нового подхода к регулированию цен

Товаров с контролем ежемесячного роста цены стало меньше. В Постановлении №100 было 62 регулируемые категории, а в Постановлении №214 — 15 таких категорий.

Раньше ежемесячный рост регулируемых цен ограничивался 0,2% в месяц, теперь — 1,2% в месяц.

Теперь при формировании цены учитывается не только её фактическая величина в рублях, но также рентабельность выпуска данной продукции у производителя или наценки импортера (если товар ввозят в РБ).

Есть также ограничение торговых надбавок на определённые категории товаров.

Что осталось регулируемым

Всего осталось 15 регулируемых категорий продуктов, и точные определения можно найти в Приложении 1 к Постановлению 214.

Как и раньше, регулируют цены на хлеб. И на пшеничный, и на ржаной, и на продукты из смеси ржаной и пшеничной муки, а также на батоны. Но стало больше исключений — изделия с добавками в цене не ограничивают. Добавки могут быть фруктовыми, овощными, из орехов, пряностей и др.

Осталось регулирование цен на молоко, кефир, сливочное масло и сметану. Но добавилось определение: «из коровьего молока», хотя продукты из кобыльего, овечьего и даже козьего молока в магазинах редкость.

Макаронные изделия из-под контроля совсем не ушли, но если раньше ограничивали цены на общую категорию: «вермишель, лапша», то теперь остались: «сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы». Не ограничивают цены на макароны быстрого приготовления. Как последний момент отразится на бедных учащихся и трудящихся, не ясно, но что-то подсказывает, что подобный товар дорогим быть не может.

Регулирование по мясу действует для говядины, свинины и курятины. Но по говядине и свинине есть уточнение: «кроме бескостного мяса», т. е. вырезка больше не регулируется, а вот суповой набор под контролем.

Осталось регулирование на куриные яйца. Тоже появилось уточнение: «яйцо куриное свежее», убрали регулирование на деликатесы вроде копченых яиц.

Список регулирования на детское питание не изменился. Правда, ему недавно разрешили дорожать по другим основаниям.

Постановление №214 также ограничивает ежемесячный рост цен на некоторые лекарства. Всего 46 препаратов, в основном отечественных. Интересующимся рекомендуем смотреть полный список в Приложении 2.

Что немного отпустили

Ежемесячному контролю больше не подлежат:

рыба в любом виде, включая консервы;

творог и сыр;

все овощи и фрукты;

соль и сахар;

все крупы и овсяные хлопья, в том числе предмет особого внимания — гречка;

говядина и свинина без костей;

колбасы, сосиски и тушенка;

растительные масла и маргарин;

чай и кофе;

а также — подгузники, мыло, спички.

Но не всё так бесконтрольно

Облегчив контроль ежемесячного роста цен, государство не отказалось от других ограничений. В Постановлении №214 есть ещё Приложения №3 и №4, в которых ограничена рентабельность производства многих товаров и заработок импортёров примерно того же списка товаров.

Здесь схема разрешенного роста сложнее:

Фиксируется рентабельность производства определённой продукции в 2021 году. В 2022 можно производить эту же продукцию с такой же рентабельностью. Если рентабельность была ниже 10%, то её можно поднять до тех же 10%.

Из этого следует, что если в прошлом году какой-то завод производил, например, муку себе в убыток, с минусом в 5%, то сейчас он может поднять цену сразу на 15%.

Ограничение рентабельности касается 33 категорий. В списке:

куры, кроме филе и фарша, а также — свинина, говядина, в том числе без костей, за исключением самых дорогих частей;

колбасы вареные, варено-копченые и полукопченые;

сыр, творог, сливочное масло, молоко, кефир; исключение — сметана, сырки и продукты с вкусовыми добавками;

пшеничная мука регулируется, про другие виды муки и полуфабрикаты ничего не сказано;

рис, манная, пшеничная и перловая крупа, а также овсяные хлопья без добавок;

макароны (кроме производимых из твердых сортов пшеницы и продуктов быстрого приготовления);

яблоки, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, огурцы, помидоры и сладкий перец;

мыло, туалетная бумага, еще некоторые предметы гигиены, моющие и чистящие средства, а также обувь и носки для детей.

В списке товаров с контролем наценки импортёра примерно те же категории продуктов, но нет промтоваров. Полный список в Приложении 4, там есть:

молоко, творог, сырки — надбавка не более 15% к цене закупки;

мясо, колбасы и список мясных продуктов — 20% (лучшие части тоже в списке исключений), также 20% на хлеб и сливочное масло;

рыба и продукты из неё, импортная гречка и маргарин — 25%;

30% — на сыр, яблоки, рис, макароны (кроме произведённых из твердых сортов пшеницы);

больше всего на фрукты (кроме яблок) и орехи — 40%.

Списки ограничения рентабельности и надбавок импортёров больше, чем мы сейчас назвали, и в целом совпадают с действовавшим ранее списком социально значимых товаров. Но теперь из числа регулируемых тщательней убирают деликатесы и всё, что представляется товаром не для бедных.

На практике товары с ограничением рентабельности и надбавок импортёра могут дорожать и дальше, пропорционально росту себестоимости и цен поставок из-за границы.

Торговые надбавки тоже ограничили

Ограничения торговых надбавок делят между собой и опт, и розница. Чем больше накручивает оптовая база — тем меньше добавляет магазин. Ограничена разница между ценой на витрине и ценой производителя/импортера.

Максимальные наценки определены так:

15% — хлеб, сахар, детское питание, молоко, кефир, творог, курятина, говядина, свинина и многие полуфабрикаты;

20% — сливочное масло и некоторые мясные полуфабрикаты;

25% — рыба, яйца, растительное масло, гречка, макароны;

30% — рыбные консервы, сыр, овсяные хлопья, рис, манка, пшеничная и перловая крупа, соль, картошка, овощи, яблоки, а также регулируемая бытовая химия, детские носки и обувь;

40% — только импортные фрукты (кроме яблок) и орехи.

А есть ещё товары с жёстким ограничением цены

Правда, их всего четыре — для полноценного питания их явно недостаточно.

картофель в мае нельзя продавать дороже 1 рубля за 1 килограмм;

морковь — не выше 1,11 рубля;

свекла — не более 1,01 рубля;

репчатый лук — не более 1,12 рубля.

Но! Это ограничение цен только для производителей и импортёров. В магазинах они будут дороже, и это законно. Кроме того, ограничение не касается мытого, калиброванного и как-то еще обработанного товара.

Что в итоге

Как и раньше, цены ограничивают в основном на пищевые продукты повседневного спроса в невысоких ценовых категориях. Государство стремится избавить от ценовых шоков наименее обеспеченные слои населения. Но регулируемых товаров меньше, чем когда-то включали в минимальные потребительские корзины.

Как и раньше, цены можно поднять сверх указанного по особому разрешению. Сейчас такое разрешение может дать специальная комиссия при Совете министров.

Как и раньше, у производителей остаётся возможность выпустить на рынок новый продукт по новой цене, а у импортёров — привезти новый товар.