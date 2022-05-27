«У таких людей пол-Слуцка - друзья». Как охраняли границу три поколения пограничников Баскаковых

28 мая отмечается День пограничника. Этот праздник ведёт историю с 1918 года, когда была учреждена Пограничная охрана границы РСФСР. В Беларуси после установления независимости сохранили традицию отмечать День пограничника именно в этот день как дань уважения подвигу советских солдат и общей истории.

Много лет знаком с душевным семейством Баскаковых из Слуцка, три поколения которых в разное время несли службу в пограничных войсках и продолжают это делать сейчас.

Старшие Баскаковы обосновались в Слуцке 60 лет назад. Они переехали сюда с Урала, где в те годы, по сравнению с нашими краями, было голодно жить.

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Отец служил на Дальнем Востоке СССР

В Слуцке глава семейства Семён Андреевич Баскаков работал «краснодеревщиком» на мебельной фабрике, а потом — в одной из воинских частей нашего города. О его молодости и службе в пограничных войсках известно не так много. Как рассказал его сын Сергей Семёнович, отца призвали охранять границы Советского Союза почти сразу после окончания Великой Отечественной войны.

Он попал на самый дальний рубеж – в Уссурийский край, что на Дальнем Востоке. Определили в связисты. Разъезды вдоль границы осуществляли на лошадях, потому что протяжённость участка, который они охраняли, была большой. Начальство уважало рядового Семёна Баскакова за то, что он хорошо ориентировался в таёжных условиях и оставался весельчаком в самые трудные дни.

Таким и остался в памяти родных – не падал духом до последних минут своей жизни.

Сын охранял границу Молдавии с Румынией

Его единственного сына Сергея Баскакова, когда пришёл срок, также определили в пограничники. Бытует мнение, что в этот род войск отбирают согласно послужному списку родственников. Раз отец служил на границе, значит, и сыну туда же идти. Доподлинно мне это неизвестно. Но если Баскаков-старший охранял СССР на крайнем востоке, то Баскаков-младший оказался на крайнем западе – в Молдавии, на границе с Румынией.

На этом сходство не заканчивается. Как и отец, Сергей Семёнович тоже стал связистом в составе «тревожной группы». Он вспоминает: «Служба проходила гладко, нарушителей не было, только одного пьяного у колючки поймали, видать заблудился…».

Хочу сказать, что Сергей Семёнович весьма покладистый, мастеровой, шибко ответственный человек («шибко» — это любимое словечко его отца Семёна Андреевича). У таких людей пол-Слуцка — друзья. После окончания срочной службы на границе в 1979 году стал «контрактником» в артиллерийских войсках, а на «гражданке» долгое время был водителем большегрузных автомобилей.

Внук нёс службу на границе Беларуси и Польши

Династию пограничников продолжил Сергей Сергеевич Баскаков – внук уссурийского пограничника. Его призвали охранять легендарную брестскую землю в 2009 году. Служба проходила в Каменецком районе.

Старший сержант Сергей Баскаков был командиром отделения разведки, совершил более 200 выходов на охрану границы Беларуси. Вспоминает, как однажды задержал «засланного казачка». Услышал, как треснула ветка. Подошёл туда, а человек сидит на дереве. Это был проверяющий из военного ведомства под видом нарушителя, пытался запутать пограничников. Не получилось. Позднее, Сергея Сергеевича, как опытного пограничника, посылали в «учебку» обучать только что призванных молодых ребят.

На этом история династии пограничников Баскаковых не заканчивается, так как ещё один внук Семёна Андреевича служит в пограничных войсках.

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