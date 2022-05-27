В центре Слуцка установили маленький «замок». Что происходит

Читатели «Кур’ера» заметили необычную конструкцию, которую установили между остановкой «Дом культуры» и Центром детского творчества. «Очень похоже на замок», — отметила случчанка.

В Слуцк приехала православная выставка-ярмарка. Она пройдёт с 28 мая по 7 июня на площадке перед входом в ЗАГС. Вход свободный. Открытие в субботу, 28 мая, в 12.00.

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