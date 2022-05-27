В редакцию обратилась случчанка Наталья. «Прочитала статью на сайте «Кур’ера» о посещении председателем Минского облисполкома Алексеем Турчиновым Слуцкой ЦРБ, — сказала она. — И у меня возникли ещё вопросы по работе детской поликлиники. Очень хочется, чтобы кто-то понятно и для всех разъяснил.

Вопросы

Когда появится возможность электронной записи к педиатрам и узким специалистам? Это было бы очень удобно и современно.

В детской поликлинике нет детского кардиолога, а он очень нужен. Возникла необходимость в его помощи, но педиатр сказала, что прошлый врач уволился, а нового нет. В регистратуре мне тоже сказали, что кардиолога нет, а при необходимости педиатр выписывает направление в Боровляны.

Я попыталась обратиться в медцентр «ЛОДЭ» в Минске, где консультировались раньше. Но узнала, что с середины мая деятельность этого центра приостановлена в связи с выявленными нарушениями. Надеюсь, что в ближайшее время центр возобновит работу… Но не все родители имеют возможность обратиться платно за медпомощью в другой город. Поэтому очень хотелось, чтобы детский кардиолог в нашей поликлинике снова появился».

Ответы

«Кур’ер» адресовал вопросы читательницы Олегу Лесникову, главному врачу Слуцкой ЦРБ. Вот что он ответил:

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«Мы пытаемся решить этот вопрос, — сказал Олег Лесников. — Возможность компьютеризации детской поликлиники была в программе, реализуемой за счёт кредита Всемирного банка. Сейчас обстоятельства изменились. Рассматриваем вопрос, в течение полугода, чтобы провести компьютеризацию детской поликлиники своими силами. Как только будет это сделано, так будет внедрена электронная запись. Нужны финансовые средства, нужна сеть. Эта работа приостановилась по независящим от нас причинам».

Об отсутствии кардиолога в детской поликлинике главврач сказал так: «Проблема с кадрами есть, мы ищем их, даём объявления. Последнее время к нам не распределялись педиатры. Они стремятся попасть в крупные центры. Пока специалиста нет».

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