Все желающие могут стать участниками необычного парада детских колясок «Под парусом любви», который пройдёт в Солигорске 1 июня в Международный день защиты детей, пишет «Мінская праўда».

Местом для милого семейного парада выбран сквер Семьи, Любви и Верности. Время проведения мероприятия — 15.00-17.00.

Инициаторами организации парада колясок выступили Солигорская районная организация ОО «Белорусский союз женщин» и Дворец культуры г. Солигорска. Девиз мероприятия: «Придумай, сделай, прикати». Организаторы приглашают мам и пап покреативить, превратить коляски в чудо-образы и влиться в ряды участников парада.

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Заявки принимаются по телефонам: 24-57-38, viber — +375255429195.