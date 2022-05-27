Люди недели: цветовод, которая украшает Слуцк, и многодетная мама, которая получила квартиру

На этой неделе на сайт «Кур’ера» попали две случчанки. Одна из них — работница Слуцкого зеленхоза, которая выращивает прекрасные цветы и украшает ими наш город. Вторая — многодетная мама, которая, пережив разные испытания, получила долгожданное жильё.

Ирина Ситник

Ирина Ситник — слуцкий цветовод и рабочий зелёного строительства. Она выращивает цветы в зеленхозе и вместе с коллегами оформляет красивые разнообразные клумбы, которые мы можем увидеть в городе. Труд Ирины и её коллег, к сожалению, бывает неблагодарным: цветы с городских клумб часто воруют. Хотя в самом зеленхозе можно легко купить рассаду однолетников.

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В Слуцком зеленхозе можно купить цветочную рассаду (а не украсть её с городской клумбы, как некоторые)

Наталья Селицкая

Наталья Селицкая из деревни Великая Слива под Слуцком одна воспитывает четверых детей, у двоих из которых инвалидность. Раньше она впятером с детьми жила в однокомнатном доме, принадлежащем местному сельхозпредприятию. Многодетная мать с 2014 года стояла в очереди на получение социального жилья. В 2020 году у семьи пропала вода в колодце и сгорела летняя кухня. Тогда-то Наталья и обратилась в «Кур’ер» в первый раз. И вот в апреле 2022 года Наталья сообщила нам, что ей дали 3-комнатную социальную квартиру на «Сахарном». Семья уже переехала, и дети теперь ходят в 12-ю школу.