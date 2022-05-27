На Слуцком рынке цены мало изменились по сравнению с прошлой неделей. В среднем копеек на 50 в ту или другую сторону. Появились абрикосы по 15 рублей, в такой же цене болгарский перец, а также килограмм тмина или кориандра. За эти же деньги можно купить саженец яблони. Цены указаны по состоянию на 12.00 часов пятницы, 27 мая.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая – 3 рублей за 1 килограмм
  • Огурцы — 4 рубля за 1 килограмм
  • Перец болгарский — 15 рублей за 1 килограмм
  • Помидор – 4,5-10 рублей за 1 килограмм
  • Картофель – 2 рубля за 1 килограмм
  • Картофель ранний — 4,5 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 2 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Лук (новый урожай) — 3 рубля за 1 килограмм
  • Редис — 2 рубля пучок
  • Баклажан — 10 рублей за 1 килограмм
  • Кабачок — 5,5 рублей за 1 килограмм

Фрукты

  • Арбуз — 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Апельсин – 5,5 рублей за 1 килограмм
  • Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Груша — 7 ,5 рублей за 1 килограмм
  • Мандарины – 7 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки – 4 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные – 3 рублей за 0,5 килограмма
  • Лимоны – 5,5 рублей за 1 килограмм
  • Клубника — 15-17 рублей за 1 килограмм
  • Черешня — 25 рублей за килограмм

Рассада

  • Капуста, 10 кустов – 3 рублей
  • Помидоры, 12 кустов – 5 рублей
  • Перец, 10 кустов — 6 рублей
  • Семена кукурузы  — 2 рубля  (за 20-25 штук)
  • Нарциссы, корень — 4 рубля
  • Форзиция, корень — 8 рублей
  • Спирея белая — 7 рублей
  • Петуния — 1,5 рубля за 1 штуку
  • Бегония — 2 рубля за 1 штуку
  • Рябчик императорский — 5 рублей за 2 штуки
  • Розы — 8-20 рублей
  • Гладиолусы — 0,8 -1 рубль за 1 штуку

Плодово-ягодные деревья и кустарники

  • Малина — 6 рублей за 1 куст
  • Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст
  • Яблоня — 15 рублей за 1 дерево
  • Груша — 18 рублей за 1 дерево
  • Вишня, слива, черешня — 20 рублей за 1 дерево
  • Абрикос — 25 рублей за 1 дерево
  • Персик — 30 рублей за 1 дерево
  • Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец (2-летний)
  • Туи, ели декоративные – 25-45 рублей (в зависимости от размера)
  • Лаванда — 5-10 рублей за 1 корень

Ягоды

  • Шиповник – 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник – 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм
  • Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное

  • Черемша — 1 рубль за 1 пучок
  • Ландыши — 2,5 рубля
  • Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
  • Шампиньоны свежие — 7,5 рублей за 1 килограмм
  • Сельдерей — 6,5 рублей за 1 килограмм
  • Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1десяток
  • Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм
  • Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля стакан 150 грамм
  • Приправа укроп – 1 рубль за 100 грамм.
  • Кориандр – 1,5 рубля за 100 грамм
  • Тмин – 1,5 рубля за 100 грамм
  • Смесь приправ – 2 рубля за 100 грамм

Соленья, консервы

  • Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра
  • Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра
  • Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
  • Капуста «Провансаль» – 5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови – 9 рублей за 1 килограмм
  • Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм.
  • Лечо домашнее – 4 рубля за 0,5 литра
  • Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
  • Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра

Приспособления для сада, огорода

  • Теплица 3 метра — 50 рублей
  • Теплица 5 метров – 60 рублей
  • Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр