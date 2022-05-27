На Слуцком рынке цены мало изменились по сравнению с прошлой неделей. В среднем копеек на 50 в ту или другую сторону. Появились абрикосы по 15 рублей, в такой же цене болгарский перец, а также килограмм тмина или кориандра. За эти же деньги можно купить саженец яблони. Цены указаны по состоянию на 12.00 часов пятницы, 27 мая.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая – 3 рублей за 1 килограмм
- Огурцы — 4 рубля за 1 килограмм
- Перец болгарский — 15 рублей за 1 килограмм
- Помидор – 4,5-10 рублей за 1 килограмм
- Картофель – 2 рубля за 1 килограмм
- Картофель ранний — 4,5 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 2 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
- Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм
- Лук (новый урожай) — 3 рубля за 1 килограмм
- Редис — 2 рубля пучок
- Баклажан — 10 рублей за 1 килограмм
- Кабачок — 5,5 рублей за 1 килограмм
Фрукты
- Арбуз — 3,5 рубля за 1 килограмм
- Апельсин – 5,5 рублей за 1 килограмм
- Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
- Груша — 7 ,5 рублей за 1 килограмм
- Мандарины – 7 рублей за 1 килограмм
- Яблоки – 4 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные – 3 рублей за 0,5 килограмма
- Лимоны – 5,5 рублей за 1 килограмм
- Клубника — 15-17 рублей за 1 килограмм
- Черешня — 25 рублей за килограмм
Рассада
- Капуста, 10 кустов – 3 рублей
- Помидоры, 12 кустов – 5 рублей
- Перец, 10 кустов — 6 рублей
- Семена кукурузы — 2 рубля (за 20-25 штук)
- Нарциссы, корень — 4 рубля
- Форзиция, корень — 8 рублей
- Спирея белая — 7 рублей
- Петуния — 1,5 рубля за 1 штуку
- Бегония — 2 рубля за 1 штуку
- Рябчик императорский — 5 рублей за 2 штуки
- Розы — 8-20 рублей
- Гладиолусы — 0,8 -1 рубль за 1 штуку
Плодово-ягодные деревья и кустарники
- Малина — 6 рублей за 1 куст
- Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст
- Яблоня — 15 рублей за 1 дерево
- Груша — 18 рублей за 1 дерево
- Вишня, слива, черешня — 20 рублей за 1 дерево
- Абрикос — 25 рублей за 1 дерево
- Персик — 30 рублей за 1 дерево
- Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец (2-летний)
- Туи, ели декоративные – 25-45 рублей (в зависимости от размера)
- Лаванда — 5-10 рублей за 1 корень
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм
- Клюква — 10 рублей за 1 литр
Разное
- Черемша — 1 рубль за 1 пучок
- Ландыши — 2,5 рубля
- Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
- Шампиньоны свежие — 7,5 рублей за 1 килограмм
- Сельдерей — 6,5 рублей за 1 килограмм
- Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1десяток
- Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
- Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля стакан 150 грамм
- Приправа укроп – 1 рубль за 100 грамм.
- Кориандр – 1,5 рубля за 100 грамм
- Тмин – 1,5 рубля за 100 грамм
- Смесь приправ – 2 рубля за 100 грамм
Соленья, консервы
- Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра
- Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра
- Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
- Капуста «Провансаль» – 5 рубля за 1 литр
- Рулетики из капусты и моркови – 9 рублей за 1 килограмм
- Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм.
- Лечо домашнее – 4 рубля за 0,5 литра
- Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
- Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
Приспособления для сада, огорода
- Теплица 3 метра — 50 рублей
- Теплица 5 метров – 60 рублей
- Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр