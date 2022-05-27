На Слуцком рынке цены мало изменились по сравнению с прошлой неделей. В среднем копеек на 50 в ту или другую сторону. Появились абрикосы по 15 рублей, в такой же цене болгарский перец, а также килограмм тмина или кориандра. За эти же деньги можно купить саженец яблони. Цены указаны по состоянию на 12.00 часов пятницы, 27 мая.

Овощи

Капуста белокочанная свежая – 3 рублей за 1 килограмм

Огурцы — 4 рубля за 1 килограмм

Перец болгарский — 15 рублей за 1 килограмм

Помидор – 4,5-10 рублей за 1 килограмм

Картофель – 2 рубля за 1 килограмм

Картофель ранний — 4,5 рубля за 1 килограмм

Морковь — 2 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм

Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм

Лук (новый урожай) — 3 рубля за 1 килограмм

Редис — 2 рубля пучок

Баклажан — 10 рублей за 1 килограмм

Кабачок — 5,5 рублей за 1 килограмм

Фрукты

Арбуз — 3,5 рубля за 1 килограмм

Апельсин – 5,5 рублей за 1 килограмм

Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм

Груша — 7 ,5 рублей за 1 килограмм

Мандарины – 7 рублей за 1 килограмм

Яблоки – 4 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные – 3 рублей за 0,5 килограмма

Лимоны – 5,5 рублей за 1 килограмм

Клубника — 15-17 рублей за 1 килограмм

Черешня — 25 рублей за килограмм

Рассада

Капуста, 10 кустов – 3 рублей

Помидоры, 12 кустов – 5 рублей

Перец, 10 кустов — 6 рублей

Семена кукурузы — 2 рубля (за 20-25 штук)

Нарциссы, корень — 4 рубля

Форзиция, корень — 8 рублей

Спирея белая — 7 рублей

Петуния — 1,5 рубля за 1 штуку

Бегония — 2 рубля за 1 штуку

Рябчик императорский — 5 рублей за 2 штуки

Розы — 8-20 рублей

Гладиолусы — 0,8 -1 рубль за 1 штуку

Плодово-ягодные деревья и кустарники

Малина — 6 рублей за 1 куст

Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст

Яблоня — 15 рублей за 1 дерево

Груша — 18 рублей за 1 дерево

Вишня, слива, черешня — 20 рублей за 1 дерево

Абрикос — 25 рублей за 1 дерево

Персик — 30 рублей за 1 дерево

Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец (2-летний)

Туи, ели декоративные – 25-45 рублей (в зависимости от размера)

Лаванда — 5-10 рублей за 1 корень

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм

Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное

Черемша — 1 рубль за 1 пучок

Ландыши — 2,5 рубля

Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра

Шампиньоны свежие — 7,5 рублей за 1 килограмм

Сельдерей — 6,5 рублей за 1 килограмм

Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1десяток

Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов

Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм

Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм

Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля стакан 150 грамм

Приправа укроп – 1 рубль за 100 грамм.

Кориандр – 1,5 рубля за 100 грамм

Тмин – 1,5 рубля за 100 грамм

Смесь приправ – 2 рубля за 100 грамм

Соленья, консервы

Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра

Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра

Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм

Капуста «Провансаль» – 5 рубля за 1 литр

Рулетики из капусты и моркови – 9 рублей за 1 килограмм

Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм.

Лечо домашнее – 4 рубля за 0,5 литра

Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм

Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра

Приспособления для сада, огорода