Какие инструменты облегчат жизнь дачника и огородника. Обзор из интернет-магазина 7745.by

Несмотря на прохладный май, дачный сезон уже начался. «Кур’ер» вместе с интернет-магазином 7745.by посмотрел, какие современные инструменты помогут в благоустройстве дачи, участка и в уходе за огородом. А ещё выбрали, с помощью чего можно отдохнуть от работы.

1. Газонокосилки

На сайте 7745.by в разделе «Газонокосилки» представлено более 140 моделей. Если площадь вашего газона до 5 соток, то вам подойдёт недорогая сетевая газонокосилка. При большом участке лучше присмотреться к бензиновому инструменту.

Газонокосилка электрическая BOSCH ROTAK 32 NEW

Эта модель скашивает траву до самой кромки — после этого нет необходимости в доводочных работах. Двигатель Powerdrive обеспечивает надёжное резание даже в сложных ситуациях, в частности, при скашивании высокой травы. GrassCombs Rotak 32 автоматически и чисто обкашивает кромки вдоль клумб, стен и проходов. Масса всего 6,8 кг облегчает маневрирование вокруг предметов и транспортировку. Косилка подходит для обкашивания газонов малого и среднего размера, а также для формирования аккуратных кромок. Травосборник ёмкостью 31 л позволяет с лёгкостью утилизировать скошенную траву. Сейчас эта газонокосилка на акции и стоит 296,06 рубля.

Газонокосилка бензиновая самоходная ECO LG-734

Бензиновая самоходная газонокосилка оборудована отключаемым приводом. При его помощи вы сможете быстро и легко окашивать траву на ровных участках большой площади. За счёт большой ширины кошения и работе двигателя вы всегда будете достигать высокую производительность. В этой газонокосилке большие колёса 8”/11” с подшипниками, мягкий травосборник 70л с жёстким пластиковым верхом, выброс боковой, задний. Сейчас эта модель стоит 923,5 рубля.

2. Триммеры и мотокосы

В разделе «Триммеры и мотокосы» более 150 моделей аккумуляторных и сетевых триммеров и бензиновых мотокос. Первые подходят только для стрижки небольшого газона не более двух соток. Для покоса участков большей площади с переросшей травой, большими сорняками, молодой порослью кустарников, тонкими ветками подойдут мотокосы, мощность которых около 1800 Вт.

Мотокоса ECO GTP-185N

Эта модель продаётся со скидкой за 298,5 рубля. Мощность инструмента — 1850 Вт. Рукоятка мотокосы изготовлена в виде велосипедного руля и устанавливается в разных положениях, что уменьшает нагрузку на тело оператора. Все кнопки управления расположены под пальцами оператора.

Штанга мотокосы сделана из прочного и лёгкого алюминия. На ней есть демпферы, которые поглощают вибрацию, и топливный бак с полупрозрачными стенками. Широкий защитный кожух защищает человека от выброса травы и камней.

3. Мойки высокого давления

На сайте интернет-магазина 7745.by в разделе «Мойки высокого давления» представлено около 80 моделей. Это специальное оборудование, которое позволяет при помощи воды под давлением производить очистку поверхности от грязи (краски, лаков, плесени) и прочего. С помощью этого инструмента можно вымыть машину, а также инструменты, дорожки, фасад или крышу дома.

Мойка высокого давления DGM Water 140

У этой модели мойки есть функция самовсасывания, которая позволяет использовать очиститель без подключения к водопроводу. У насоса алюминиевый корпус, есть пеногенератор для распыления моющей пены. Такая мойка со скидкой стоит 227 рублей.

4. Опрыскиватели

Предназначены для обработки растений средствами защиты, гербицидами и жидкими удобрениями. В разделе «Опрыскиватели (распылители) садовые» можно выбрать подходящий по стоимости вариант из более 130 моделей. Самые бюджетные модели — механические. Ещё есть аккумуляторные и бензиновые, если надо обрабатывать большие площади посадок.

Опрыскиватель ранцевый 4 л ВОЛАТ

Этот опрыскиватель удобен для использования в садах, огородах, на плантациях и лесопитомниках. Факел распыла регулируется от струи до тумана.

Объём рабочего раствора — 4 литра, а длина шланга — 1,3 м. Рекомендуемая площадь орошения — 20-50 м2. Вес опрыскивателя — 1,083 кг. Стоит со скидкой 31,9 рубля.

5. Для качественного полива

Систему капельного полива оценит человек, который поливает растения на огороде каждый день. Вода поступает прямо к корням, не испаряется с поверхности. Листья и стебли не намокают, что позволяет избежать грибковых болезней и гнили.

Система капельного полива с эмиттерной лентой STARTUL Garden

Система капельного полива с эмиттерной лентой предназначена для полива на площади 6 м² или для грядки размером 6х1 м при посадке в 2 ряда. Подходит для растений, требующих «тёплого» полива (томат, огурец, перец, кабачок, тыква, баклажан). Стоит 31,99 рубля + в подарок «Комплект расширительный с эмиттерной лентой STARTUL Garden».

6. Шланги

Известны своей многофункциональностью, используются для полива и подкормки растений. На сайте 7745.by в разделе «Шланги» можно подобрать соединитель и распылители к шлангам.

Шланг спиральный STARTUL GARDEN 15 м и поливочный набор

Такой шланг способен растягиваться и сжиматься, поэтому он не переламывается, что очень удобно. Спираль растягивается до 15 метров. Не занимает много места при хранении. В комплект входит поливочный набор. Шлаг + поливочный набор сейчас на акции и стоит 42,34 рубля.

7. Садовый инструмент

Ручной садовый инструмент — главный помощник в уходе за приусадебным участком. Грабли, вилы, лопаты, топоры, сучкорезы и секаторы, садовые пилы и ручные косы, вилки, мотыги, рыхлители и ручные сеялки — всё это можно выбрать в разделе «Садовый инструмент».

8. Оснастка для садовой техники

В разделе «Расходные материалы и принадлежности для садовой техники» представлен широкий выбор оснастки для садовой техники, например, свечи, леска для триммеров, масла для двигателей.

9. Батуты

В разделе «Батуты» есть более 60 вариантов. В комплект может входить защитная сетка, лесенка, ремкомплект, чехол для хранения.

Батут ATLAS SPORT Basic D252 — 8ft с защитной сеткой Blue (3 опоры)

Эта модель создана для активного времяпрепровождения. Подойдёт не только детям, но и взрослым. Максимальная нагрузка составляет 120 кг. Для малышей предусмотрена защитная сетка на молнии. Прочная стальная конструкция из трёх опор имеет защитное полимерное покрытие, боковые стойки защищены мягкой неопреновой пеной, прыжковая поверхность выполнена из прочного полипропилена. Материалы не выгорают и устойчивы к непогоде. Стоит такой батут 489 рубля.

10. Бассейны

На сайте 7745.by в разделе «Бассейны» есть на выбор как надувные, так и каркасные. Это удобная альтернатива естественным водоёмам на приусадебном участке. По размеру и форме бассейны могут быть абсолютно разными, выбор зависит от личных предпочтений. Среди каркасных моделей наиболее распространены круглые и прямоугольные, надувные бассейны представлены многообразием форм, вплоть до очень сложных.

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