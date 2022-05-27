«Буду выращивать овощи. Таким вижу моё будущее». Почему так, рассказал школьник из многодетной семьи, торгующий в Солигорске

Когда смотрю из окна 9-го этажа, то на той стороне проспекта Мира (в Солигорске — Прим. редакции) вижу торговые точки. Краснослободский рыбхоз с автомобиля продаёт свежую рыбу, есть торговая палатка различными овощами.

А вот в сторонке от этих точек, как начались каникулы, появился парнишка с коробками редиски, огурцов и помидоров. Я с ним познакомился, и вот что он мне рассказал.

«Зовут меня Витёк, — сказал парень. – Я из города Житковичи Гомельской области, окончил 10 классов. Продаю редиску, огурцы и другую продукцию из своего огорода. Другой работы в нашем городе найти трудно. У нас свой дом. При доме 20 соток земли, ещё один гектар арендуем.

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В семье пятеро детей, и все — мужчины. Я — средний в семье. Один старший брат служит в армии, один с отцом уехал на заработки, они строители. Всю зиму работали в Эстонии. Мама занимается домашней работой.

Мы, оставшиеся дома, выращиваем сельхозпродукцию и продаём. У нас есть один мотоблок и один мини-трактор. В этом году пойду на курсы автоводителей. Собираю деньги на свой автомобиль. Пока привозят меня в Солигорск добрые соседи. Окончив 11 классов, останусь дома, буду выращивать овощи, другого ничего не знаю и не умею. Таким видится моё будущее».

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