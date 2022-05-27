Корреспонденты и постоянные читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в будние дни этой недели.

Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
История маленького спасения (11-й городок. 24 мая). Девушка выгуливала собаку. И вдруг — на дороге ёж. Первая мысль — какая милота! Сфоткать! Ну и псу тоже интересно. Поснимались… Фотографии: Сергей
Спасение ежа на дороге и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
А ёж-то по-прежнему на дороге… И вот оно — мгновение выбора! Можно пойти дальше.. Но вдруг ежа задавят? И девушка решает — его надо перенести в безопасное место. Но как? Он же колючий! А может, она боится или брезгует?
Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
В стремлении спасти ежа девушка оказалась не одинока. Велосипедист спешивается, он тоже хочет помочь!
Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Слуцкий пляж. Семь часов вечера. Самое время загорать
Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Атмосферный дом на 1-м переулке Чапаева. Соседи говорят, что он построен в 1945 году. Фотографии: Ольга Паздерина
Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Уличная торговля свежими овощами
Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Улица Софии Слуцкой, которую расширяют

Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)

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Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)

Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)

Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Случь просыпалась под одеялом лёгкого тумана. Фото: Александр Башура
Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
Фотографии: Александр Шелехов

Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)

Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)

Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)

Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)

Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
На этой неделе в редакцию «Кур’ера» приносили крышечки воспитанники детского сада №22 из групп «Солнышко», «Звёздочки» и «Звоночки». Фотографии: Анастасия Коврей
Спасение ежа и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
А ещё ученики 1 «Б» класса гимназии №2
Спасение ежа на дороге и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)
В пятницу в редакцию крышечки принесли воспитанники детского сада №13

Напоминаем, что «Кур’ер» фиксирует имена всех, кто участвует в акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» и таким образом помогает детям.

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