Спасение ежа на дороге и отдых на пляже. Что происходило в Слуцке на этой неделе (фото)

Корреспонденты и постоянные читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в будние дни этой недели.

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Напоминаем, что «Кур’ер» фиксирует имена всех, кто участвует в акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» и таким образом помогает детям.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer.