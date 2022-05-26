В одном из столичных банков появился новый вклад в юанях со ставкой 3% годовых под названием «Новые горизонты». Открыть вклад можно в Минске и Бресте. Минимальная сумма первоначального взноса — 500 юаней, это около 185 белорусских рублей, пишет Onliner, ссылаясь на сайт банка.

Срок размещения вклада составляет 95 дней, снять деньги раньше этого срока нельзя: депозит безотзывный, зато предусмотрена возможность пополнения. Увы, спустя 95 дней наличные вам не отдадут, деньги возвращают путём безналичного перечисления на текущий счёт.

По данным Interfax, инфляция в Китае за апрель составила 2,1% — то есть проценты по вкладу покрывают инфляцию.