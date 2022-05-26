Через неделю у школьников начинаются летние каникулы. В этом году, как и раньше, в редакцию «Кур’ера» пишут подростки с просьбой подсказать, где можно поработать летом.

Кто может трудоустроиться

Министерство труда и соцзащиты подготовило разъяснение по трудоустройству молодёжи. Работать подростки могут только с 14 лет, но при условии согласия одного из родителей. С 16 лет такое решение ребята принимают самостоятельно.

Какие документы нужны для трудоустройства:

направление на работу службы занятости;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

справка, подтверждающая обучение в учреждении образования;

медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10);

письменное согласие одного из родителей (усыновителей, попечителей) для лиц в возрасте от 14 до 16 лет;

трудовая книжка (если она есть);

заявление о приёме на работу.

Кто поможет в подборе вакансии:

служба занятости по месту жительства;

учреждение образования;

БРСМ.

Какая работа есть для слуцких школьников

Школьники и студенты могут самостоятельно найти себе временную работу. На сайте Государственной службы занятости gsz.gov.by есть раздел «Временная занятость молодёжи», где размещены вакансии. «Кур’ер» проверил, какие из них сейчас актуальны (по состоянию на 26 мая).

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1. ОАО «Агрофирма «Лучники»

Кто требуется: полевод.

Что делать: видовая прополка зерновых.

Период: июнь-июль.

Зарплата: 481 рубль (сдельная оплата труда).

Возраст: с 14 лет.

Номер телефона: (801795) 79163 (отдел кадров).

2. Филиал «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс»

Кто требуется: кондуктор.

Что делать: плата за проезд в автобусах городских маршрутов.

Период: май-август.

Зарплата: 700 рублей (сдельная оплата труда).

Возраст: только с 18 лет.

Адрес рабочего места: Слуцк.

3. СУП «АГРОСЕРВИС-ССК» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

Кто требуется: полевод.

Что делать: сбор камней, прополка свёклы.

Период: май-июль.

Зарплата: 481 рубль (сдельная оплата труда).

Возраст: только с 18 лет.

Слуцкий льнозавод, который указан на сайте в вакансиях для молодёжи, в этом году никого не набирает, а в автобусном парке точно нет такой вакансии, как полевод (сбор камней и прополка свёклы).

В трудоустройстве поможет БРСМ

В Слуцком райкоме БРСМ «Кур’еру» рассказали, что в этом году, как и раньше, общественная организация помогает школьникам найти работу на лето. Пока что есть два слуцких предприятия, которые предоставят вакансии для молодёжи, но только в возрасте с 16 лет. Это ОАО «Агрофирма «Лучники» и Слуцкое ЖКХ. С остальными организациями и предприятиями договоры в стадии заключения.

Для того чтобы попасть в студенческий отряд, нужно заполнить анкету и отдать её в «первичку» БРСМ своего учебного заведения или в райком БРСМ (телефон для справок: (801795) 7 50 80). Образец анкеты есть в группе «Моладзь Случчыны» в соцстети «ВКонтакте».