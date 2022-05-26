Летом в Беларуси вступят в силу новые правила любительской рыбалки: что изменится

В числе наиболее важных изменений – запрет аренды водоёмов в населённых пунктах. Если берег озера хотя бы отчасти входит в границы деревни, его нельзя будет сдавать в аренду. Иными словами, рыбалка здесь станет бесплатной.

Новые правила также разрешат гражданам использовать сетные экраны – или так называемые «телевизоры». Допустимый размер прибора – 1 на 1,5 м, шаг ячейки при этом не должен превышать 30 мм. Можно будет использовать не более двух экранов. Сетные экраны нельзя располагать ближе 50 м от устьев рек, водотоков, шлюзов и насосов.

Коррективы затронут и пункт о запрете оставления без присмотра самоловных снастей. С 29 июля данное требование будет исключено из правил рыбалки. Снасти при этом можно будет не подписывать.

Новые правила направлены исключительно на упрощение многих моментов для рыбаков-любителей. К примеру, когда в некоторых регионах страны всё ещё действуют ограничения на рыбную ловлю, нынешние уставы требуют снимать с воблера второй тройник. Однако после вступления изменений в силу этот момент будет скорректирован, и уже следующей весной рыболовы смогут применить искусственную приманку в её первозданном исполнении.