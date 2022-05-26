В среду, 25 мая, «Кур’ер» написал о том, что в Слуцке закрылись некоторые магазины с дешёвой одеждой и обувью, которые в народе называют «азиатскими». С ними работает налоговая. Мнения наших читателей разделились. Кто-то обрадовался, а кто-то и расстроился. Собрали некоторые комментарии из соцсетей.

Согласны с закрытием магазинов

naskalavish: «Они уже совсем обнаглели! Мало что цены у них никак не «смешные», а плакать хочется, так ещё и с терминалом нагревают. Наличку им, видите ли, подавай. И ещё у них появилась идея переводить с карты на карту».

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_helena_bel: «Давно пора! Оплата только наличными — с чего это? Когда всех заставили установить кассовые аппараты».

sweetmood_slutsk: «Страшно представить, на какую сумму уклонились от налогов во всех этих 240 магазинах».

tatianabugarevich: «Слава Богу. Избавляемся от мусора, хоть город чище будет. Надоело читать вывески: то там хлам открылся, то в другом месте».

Анна Веремейчик: «На Ждановичах ценники ниже, чем у них, качество и выбор намного лучше. И говорю это потому, что сама начала ездить только туда. Даже с расходами на дорогу ничего не потеряете».

Mirabella: «Как ни придёшь, всегда рассчитывают людей без чека. Посчитали, записали себе в тетрадочку и дальше… Ну, теперь всё».

В защиту «азиатских» магазинов

Диана Виноградова: «Подождите, они работали, так как спрос был. А цены-то растут, зарплаты не растут. Как мы детей в школу собирать будем? Уже сейчас цены такие, что волосы дыбом. А в августе что будем делать?»

Alexandr: «Ну, теперь заживём!! Будем белорусские майки покупать, облагаемые всеми 245-ю налогами, а то бюджетникам кушать осталось на три дня».

valentinka.pichugina: «Вот теперь «купляйце беларускае», и не по «смешным» ценам, а от которых плакать хочется!»

tatianaivanova8912: «Боже, народ города Слуцка, неужели вы все так хорошо зарабатываете, чтобы одеваться в дорогих бутиках и тому подобное? Рынок продаёт такую же одежду, только дороже в разы! Радуются, чему?»

mamamia5009: «Моя мама горюет, столько купила маечек правнучке, 4 рубаса. Я как бабушка подтверждаю — майки хорошие, стирку выдержали! 4 рубля — куплены прям перед закрытием!»

jansnegi: «Моя мама всегда находила, что себе там прикупить. То штанишки, то туничку в огороде шевелиться. А сейчас… Ну да, зато «мусора» и ширпотреба не станет. И «хлам» закроется, и будет кому-то счастье. А бабка и в рванье походит, раз не заработала на пенсию, чтобы в «Світанке» да, прости Господи, в «Калинке» одеваться».