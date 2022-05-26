В Слуцке построили пятиэтажный дом с лифтами. В нём будут жить 60 многодетных семей

В 12-м городке достроили новый пятиэтажный дом (улица Ленина, 282А). В ближайшее время новосёлы получат ключи от квартир, сообщает газета «Слуцкі край».

Это первая в городе пятиэтажка, в которой запроектировали лифты. Всего в доме 80 квартир — 40 двухкомнатных, по 20 однокомнатных и трёхкомнатных. В доме предусмотрены специальные места для детских колясок. Лифты обеспечены нулевой остановкой и голосовым каналом, что удобно для людей с ограниченными возможностями.

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РАНЕЕ. В Слуцке построят первую пятиэтажку с лифтами. Про проекту грузоподъёмность каждого — 630 кг.

Каждая квартира оборудована газовыми автономными обогревателями, позволяющими жильцам самостоятельно регулировать подачу тепла и горячей воды.

Многодетные семьи получат жильё в этом доме с господдержкой. Им выделят субсидии на погашение части процентов и основного долга по кредитам.