Случчанке Ольге 79 лет, но она старается сохранять активность: занимается скандинавской ходьбой. Она позвонила в «Кур’ер» и рассказала, как её прогулки по набережной Случи превратились в опасное мероприятие.

«Ближайшее место для прогулок от моего дома — набережная Случи в районе маслосырбазы. Куда-то далеко мне сложно ходить, — рассказала Ольга. — Сейчас я на пенсии, радуюсь, что могу просто гулять. Беру палки для скандинавской ходьбы и иду. Смотрю на природу, любуюсь на речку, птицы поют. Там гуляют и другие люди. Некоторые из них — с собаками. Есть, которые ведут питомцев на поводке, а другие — спускают, и они бегают свободно. Раньше тут стояла табличка «Выгул собак запрещён», а теперь кто-то снял.

Я стараюсь идти не по тротуару, а в стороне, по траве. На днях был там человек с маленькой чёрной собачкой. Я шла на расстоянии, как вдруг собака подбежала сзади и укусила меня за левую ногу. Я испугалась, закричала, стою, боюсь двигаться. Собака убежала к хозяину. Он её взял на руки и двинулся в мою сторону, а я машу, что не надо. Мне было больно, да и не хотела, чтобы он видел мои слёзы, потому что я уже плакала. Да и собаки боялась…

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Я рассказала об этом потому, что хочу, чтобы ответственные организации обратили внимание и навели тут порядок. Чтобы эта территория, которая предназначена для прогулок людей, в том числе пожилых, не представляла для них опасность».

Справочно:

Порядок выгула животных регулируется «Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населённых пунктах РБ». Там, в частности сказано:

п.4. Владельцы собак, кошек обязаны:

4.4. выводить собак в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трёх месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке, которых можно выводить на поводке без намордника.

п.5. Владельцам собак, кошек запрещается:

5.1. приводить собак, кошек в магазины, на предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, в школы и детские дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, скверы, на стадионы, рынки, а также на животноводческие фермы.

п.7. Контроль за соблюдением правил содержания собак, кошек осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами.

Про ответственность

Нарушение правил содержания животных регулируется ст. 15.47. КоАП РБ:

1. Нарушение правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных – влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин. 2. То же нарушение, повлёкшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, – влечёт наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

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