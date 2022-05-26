Трёхметровые экраны на «мебельной» и асфальт на 3-м переулке Урицкого. Что поручил сделать в Слуцке Александр Турчин по итогам своего визита

«Мінская праўда» сообщает, что Александр Турчин, председатель Минского облисполкома, 25 мая провёл в Слуцке приём граждан, выслушал местных жителей и сделал некоторые поручения для должностных лиц.

Шумная фабрика

На встречу с Турчиным пришли 15 человек: случчане и копыляне. Первыми были Инна Ботова и Дмитрий Ельницкий, проживающие на улице Парижской Коммуны в Слуцке. Вот что рассказала женщина:

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«Почти 6 лет назад мы с мужем купили участок на улице Парижской Коммуны. Недалеко от нас стоит мебельная фабрика, которая на тот момент не работала, поэтому соседства с ней мы не испугались, — рассказывает пенсионерка. — Три года назад фабрика вновь заработала, причём круглосуточно. Однако модернизации там никакой не проводилось, обновления воздухоочистительных фильтров не было. В итоге опилки летят на наш и другие участки. А гул стоит такой, что спать невозможно. И начинается это всё в 7 утра. Если днём идёшь по улице и с кем-то разговариваешь, не слышно собеседника. Мой муж обращался к руководству завода, но там никаких мер не приняли».

По словам Инны Ботовой, жители Слуцка обращались в санстанцию. Там никаких проблем не увидели.

«К счастью, мы смогли попасть на приём к главному санитарному врачу. Он лично выезжал к нам на участок, и только после этого начались какие-то шевеления. Фабрике дали предписания, там установили шумо- и пылезащитный экран, похожий на тот, что вешают от мух на форточки. Толку от этого экрана никакого. После второго предписания фабрика установила на выхлопные трубы фильтры, которые должны сдерживать пыль. Но не помогает ничего: к вечеру на подоконнике лежит пыль. И страдают не только мы, а жители нескольких смежных улиц».

«В современных условиях строительство подобного производства в жилом районе было бы невозможно, так как не соблюдаются санитарные нормы. Но сейчас закрыть производство — значит, лишить 190 человек работы, — отметил Александр Турчин. — Технические нормы по выбросу пыли должны соответствовать закону. Что касается шума: фабрика должна поставить 3-метровые шумозащитные экраны. Даю три месяца срока на установку, после чего будут произведены замеры. Надо привести предприятие в соответствие с действующими нормами белорусского законодательства: как по шуму, так и пыли».

Неблагоустроенный переулок

Станислав Гуринович проживает в 3-м переулке Урицкого — состояние которого, по словам пенсионера, далеко от идеального. Отсутствует дорожное покрытие, нет пешеходных дорожек, даже канализация не проведена. А за вывоз нечистот приходится платить частнику по 30 рублей каждый раз.

Александр Турчин дал поручение местной власти заасфальтировать дорогу в течение 2022 года.

«А вот выполнить устройство тротуара не предоставляется возможным из-за недостаточной ширины проезжей части для обеспечения двустороннего движения транспорта», — объяснил губернатор.

Также руководитель области поручил проверить работу частников, занимающихся откачкой канализации: сколько рейсов выполняют в день, куда сливают нечистоты.

«Частники научились на этом зарабатывать, а водоканал не может. Хотя человеку было бы гораздо проще платить государству и потом в жировке видеть, сколько именно он тратит на услугу», — подчеркнул Александр Турчин.