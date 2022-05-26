О проблемах ЦРБ

«Мы уже давно оснащены компьютерным томографом, есть УЗИ-аппараты экспертного класса. В этом году во втором квартале смонтируем новый цифровой рентгеновский аппарат, — рассказал Олег Лесников, главврач больницы. — Комплекс зданий ЦРБ введён в эксплуатацию в 1985-1986 годах. За последнее время не проводилось капитального ремонта фасадов зданий, в некоторых местах они имеют неприглядный вид. Районного бюджета для проведений этих работ недостаточно, надежда только на областной».

«Нужно определить очерёдность в решении задач, — ответил Александр Турчин. — И надо будет договариваться с Министерством здравоохранения по поставкам оборудования. Решите также по территории: она должна иметь законченный вид и быть в порядке. Если что-то вам не нужно, отдайте городу».

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Председатель облисполкома акцентировал внимание: заказчиком по всем ремонтным работам должен быть УКС.

Про кадры и жильё

Александра Турчина интересовало, укомплектовано ли учреждение кадрами. «Нет перспектив предоставления жилья, поэтому проблема имеет место быть», — ответил на вопрос Олег Лесников.

Александр Турчин предложил выделять жильё специально для медработников в новостройках. «Мы же можем строить жильё именно для работников больницы, а не просто арендное, чтобы в строящемся доме построить несколько таких квартир и передать больнице. Это поможет закрепить нужных нам специалистов», — сказал он.

О новом оборудовании и реконструкции

Что касается оборудования, председатель облисполкома подчеркнул, что одного аппарата КТ недостаточно для Слуцкой ЦРБ. «Надо подумать над открытием ещё одного кабинета КТ. Такому крупному региону, как Слуцкий, это необходимо».

Олег Лесников рассказал, что требуют реконструкции реанимационное отделение и операционный блок. Тем более что учреждение работает как межрайонный центр.

«Думаю, сделать 2 операционные — это не такие большие деньги. Уровень оснащённости больницы должен быть таким, как и у других межрайонных центров».

Подводя итог, Александр Турчин подчеркнул: в этом году будет сделан ремонт фасада поликлиники. На очереди — изготовление проектно-сметной документации на ремонт отделения реанимации и операционного блока.