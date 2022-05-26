Почти восемь десятилетий спустя после окончания Второй мировой войны правительство ФРГ одобрило концепцию нового документационного центра в Берлине. Он будет рассказывать о последствиях нацистской эпохи в Европе.

За создание документационного центра, посвящённого жертвам Второй мировой войны и нацистской диктатуры в Европе, бундестаг высказался ещё два года назад. И вот теперь правительство Германии на своём очередном заседании, которое состоялось в мае, одобрило предложение государственного министра ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот о реализации проекта, разработанного Немецким историческим музеем и призванного выполнять функцию образовательного учреждения, мемориального комплекса и центра по сбору информации.

Задача будущего Центра документации Второй мировой войны (Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg) — прораба­тывать и иллюстрировать масштабы нацистского террора в Европе. Приняв решение о создании в Берлине ещё одного объекта, представляющего собой одновременно мемориальный комплекс, образовательное учреждение и центр по сбору информации, правительство ФРГ вносит вклад в дело по выполнению ключевых задач, связанных с воплощением в жизнь политики исторической памяти.

Реклама

Клаудия Рот: сохранение исторической памяти важно для будущего Европы

Как отметила на заседании госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот, в настоящее время «пересмотр политики памяти» является «главным проектом федерального правительства». И согласно новой концепции, немецкая политика памяти должна осуществляться заведомо в европейском контексте, напомнила политик.

Цель тут — пролить больше света на то, какими последствиями обернулась нацистская диктатура для Европы, будь то Вторая мировая война, разрушение городов или массовое истребление людей вплоть до Холокоста, подчеркнула Клаудия Рот.

По словам госминистра, новый документационный центр в Берлине будет рассказывать о жертвах нацизма, прежде всего — в Польше, странах Балтии, Советском Союзе, Югославии и Греции.

Миссия будущего документационного центра заключается и в том, чтобы способствовать лучшему пониманию настоящего. Как напомнила Рот, сохранение исторической памяти важно прежде всего для будущего Европы. И задача этого центра — показать, насколько значимы для Германии и Европы такие ценности, как демократия, верховенство закона и культурное многообразие общества, а также насколько важен вклад Германии в европейский проект.

Олаф Шольц: важно помнить об исторической ответственности Германии

Выступая на заседании кабинета министров в бранденбургском дворце Мезеберг, канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о значимости будущего Центра документации Второй мировой войны и сделал акцент на том, сколь важно помнить об исторической ответственности Германии, немецком оккупационном режиме и разрушениях, совершённых нацистами, — особенно на фоне нынешних военных действий России в Украине.

Месторасположение пока не определено

Теперь концепция, разработанная для нового документационного центра в Берлине, должна быть поставлена на голосование в бундестаге. Вопрос о том, где именно в немецкой столице будет располагаться этот мемориальный комплекс, также пока не решён.

В любом случае Центр документации Второй мировой войны — не единствен­ный мемориал, для которого в настоящее время в Берлине ищут место. В столице Германии планируется открыть ещё три мемориальных комплекса — жертвам коммунистической тирании, полякам, ставшим жертвами войны и нацистского террора, а также жертвам нацизма среди членов международной религиозной организации «Свидетели Иеговы».