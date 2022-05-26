В пятницу, 17 июня, в Минске пройдёт открытый аукцион по продаже пяти недостроенных незаконсервированных домов с участками в частную собственность. Один расположен в Слуцке, остальные — в деревнях.

Лот №23. Слуцк, 1-й переулок Чапаева

В лот входят:

земельный участок площадью 0,1033 га, который расположен по адресу: Слуцк, пер. Чапаева, 1-й, 1В (в районе проектного института на Максима Богдановича);

не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 7%).

Инженерная инфраструктура: электричество, газ, водопровод, канализация.

Начальная цена — 20 375,17 рубля.

Лот №20. Деревня Новодворцы, участок № 14

В лот входят:

земельный участок площадью 0,2040 га, который расположен по адресу: Слуцкий район, Кировский с/с, деревня Новодворцы, участок № 14;

не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 6%).

Инженерная инфраструктура: электричество, водопровод.

Начальная цена — 11 110,41 рубля.

Лот №21. Агрогородок Козловичи, участок № 46

В лот входят:

земельный участок площадью 0,2244 га, который расположен по адресу: Слуцкий район, Козловичский сельсовет, агрогородок Козловичи, улица Молодёжная, участок № 46;

не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 8%).

Инженерная инфраструктура: электричество, водопровод.

Начальная цена — 13 488,79 рубля.

Лот № 22. Деревня Огородники

В лот входят:

земельный участок площадью 0,1750 га, который расположен по адресу: Слуцкий район, Козловичский сельсовет, деревня Огородники;

не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 7%).

Инженерная инфраструктура: электричество, водопровод.

Начальная цена — 12 292,05 рубля.

Лот № 19. Деревня Ивановские Огородники, участок № 27

В лот входят:

земельный участок площадью 0,1959 га, который расположен по адресу: Слуцкий район, Кировский сельсовет, деревня Ивановские Огородники, участок № 27;

не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 24%).

Инженерная инфраструктура: электричество, газ, водопровод.

Начальная цена — 19 440,21 рубля.