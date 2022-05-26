В пятницу, 17 июня, в Минске пройдёт открытый аукцион по продаже пяти недостроенных незаконсервированных домов с участками в частную собственность. Один расположен в Слуцке, остальные — в деревнях.
Лот №23. Слуцк, 1-й переулок Чапаева
В лот входят:
- земельный участок площадью 0,1033 га, который расположен по адресу: Слуцк, пер. Чапаева, 1-й, 1В (в районе проектного института на Максима Богдановича);
- не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 7%).
Инженерная инфраструктура: электричество, газ, водопровод, канализация.
Начальная цена — 20 375,17 рубля.
Лот №20. Деревня Новодворцы, участок № 14
В лот входят:
- земельный участок площадью 0,2040 га, который расположен по адресу: Слуцкий район, Кировский с/с, деревня Новодворцы, участок № 14;
- не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 6%).
Инженерная инфраструктура: электричество, водопровод.
Начальная цена — 11 110,41 рубля.
Лот №21. Агрогородок Козловичи, участок № 46
В лот входят:
- земельный участок площадью 0,2244 га, который расположен по адресу: Слуцкий район, Козловичский сельсовет, агрогородок Козловичи, улица Молодёжная, участок № 46;
- не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 8%).
Инженерная инфраструктура: электричество, водопровод.
Начальная цена — 13 488,79 рубля.
Лот № 22. Деревня Огородники
В лот входят:
- земельный участок площадью 0,1750 га, который расположен по адресу: Слуцкий район, Козловичский сельсовет, деревня Огородники;
- не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 7%).
Инженерная инфраструктура: электричество, водопровод.
Начальная цена — 12 292,05 рубля.
Лот № 19. Деревня Ивановские Огородники, участок № 27
В лот входят:
- земельный участок площадью 0,1959 га, который расположен по адресу: Слуцкий район, Кировский сельсовет, деревня Ивановские Огородники, участок № 27;
- не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 24%).
Инженерная инфраструктура: электричество, газ, водопровод.
Начальная цена — 19 440,21 рубля.