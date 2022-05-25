Виды заборов и их плюсы и минусы. Помогаем разобраться, из какого материала выбрать ограждения для участка

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Строительная сфера предлагает множество материалов, из которых изготавливают заборы. Все они имеют свои плюсы и минусы. Разбираемся, из какого материала выбрать забор.

Дерево

Забор из древесины — классический вариант, подходящий для уютной дачи и загородной усадьбы. К деревянным относятся такие виды заборов, как штакетник, плетёнка, ёлочка, шахматка, решётка, сплошные заборы из доски, ограждения из горбыля.

Виды заборов и их плюсы и минусы. Помогаем разобраться из какого материала выбрать забор, Слуцк

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Плюсы:

  • Лёгкость монтажа ограждения. С такой работой сможет справиться даже новичок в строительном ремесле.
  • Экологичность.
  • Воздух будет отлично проходить через такое ограждение, но при этом сам участок будет закрыт от посторонних взглядов.

Минусы:

  • Специальный уход. Древесину любого типа необходимо обрабатывать антисептическими и антигрибковыми составами на реже одного раза в год.

Бетон

Вокруг домов чаще возводятся заборы из бетонных плит с рельефной поверх­ностью, имитирующей каменную или кирпичную кладку. В верхней части таких плит бывают ажур­ные встав­ки. Такие заборы являют­ся железо­бетонными благодаря наличию укрепляю­щей арматуры. Это делает ограждение прочным и надёжным.

Виды заборов и их плюсы и минусы. Помогаем разобраться из какого материала выбрать забор, Слуцк

Плюсы:

  • Прочность и атмосферостойкость. Ограда из бетона и арматуры выдерживает значительно более высокие нагрузки, чем деревянный аналог и большинство вариантов из металла.
  • Универсальность. Плиты из железобетона устанавливаются на любой грунт.
  • Длительный срок службы (до 50 лет).

Минусы:

  • Вес конструкции. Железобетонный забор намного массивнее, чем все прочие аналоги, включая и габаритные исполнения из металла.

Металл

Существует множество вариаций заборов из металла. Внешний вид металлических ограждений и их характеристики зависят от материала, из которого они изготовлены.

Виды заборов и их плюсы и минусы. Помогаем разобраться из какого материала выбрать забор, Слуцк

Виды металлических заборов:

  • Кованые заборы.
  • Ограждения из металлического штакетника.
  • Металлические заборы-жалюзи.
  • Сварные сетчатые ограждения.
  • Ограждения из сетки-рабицы.
  • Ограды из профнастила (металлопрофиля).

Плюсы:

  • Декоративные свойства. Металл хорошо поддаётся обработке, что позволяет получать практически любые архитектурные формы, включая криволинейные.
  • Надёжность. Металлоконструкции не боятся механических повреждений, поэтому прослужат длительное время, полностью сохраняя свои первоначальные свойства.
  • Доступность. Благодаря большой разновидности можно выбрать металлический забор по своему бюджету.
  • Износостойкость. В отличие от древесины, металл практически не подвержен естественному износу, независимо от условий эксплуатации.
  • Длительный срок службы.

Минусы:

  • Подверженность металла коррозийным изменениям.
    Чтобы избежать этой проблемы, необходимо нанести на поверхность грунтовку и краску с антикоррозийными свойствами, которые обеспечат защиту от ржавчины.

Поликарбонат

Ограждения из сотового или монолитного поликар­боната имеют надёжную конструкцию. Заборы представляют собой каркасы из профтрубы или стального уголка, заполненные листами пластика.

Виды заборов и их плюсы и минусы. Помогаем разобраться из какого материала выбрать забор, Слуцк

Плюсы:

  • Светопрозрачность. Для установки заборов используется прозрачный поликарбонат, который пропускает до 80% света.
  • Защита от шума. Сплошной забор хорошо защищает территорию от уличного шума и пыли.
  • Атмосферостойкость. Поликарбонат не трескается от жары и мороза, не разрушается под действием прямых солнечных лучей.
  • Небольшая стоимость.

Минусы:

  • Небольшой срок службы. Через 10-12 лет листы придётся заменить, так как поликарбонат имеет ограниченное количество циклов промерзания.

Кирпич

Ограждения из кирпича надёжны. Они хорошо смотрятся с опорными столбами из металла или камня и весьма долговечны.

Виды заборов и их плюсы и минусы. Помогаем разобраться из какого материала выбрать забор, Слуцк

Плюсы:

  • Надёжность. Высокие кирпичные стены на бетонном фундаменте обладают высокой механической прочностью и обеспечивают надёжную защиту.
  • Эстетичность. В строительстве оград применяются технологии декоративной кладки, используются трапециевидные, каплевидные, полукруглые элементы.
  • Длительный срок службы. При условии грамотного проектирования и правильного монтажа такой забор простоит не меньше 50 лет.
  • Не требует ухода.

Минусы:

  • Высокая стоимость. Необходим бетонный фундамент под забор.

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