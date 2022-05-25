Виды заборов и их плюсы и минусы. Помогаем разобраться, из какого материала выбрать ограждения для участка

Строительная сфера предлагает множество материалов, из которых изготавливают заборы. Все они имеют свои плюсы и минусы. Разбираемся, из какого материала выбрать забор.
Дерево
Забор из древесины — классический вариант, подходящий для уютной дачи и загородной усадьбы. К деревянным относятся такие виды заборов, как штакетник, плетёнка, ёлочка, шахматка, решётка, сплошные заборы из доски, ограждения из горбыля.
Плюсы:
- Лёгкость монтажа ограждения. С такой работой сможет справиться даже новичок в строительном ремесле.
- Экологичность.
- Воздух будет отлично проходить через такое ограждение, но при этом сам участок будет закрыт от посторонних взглядов.
Минусы:
- Специальный уход. Древесину любого типа необходимо обрабатывать антисептическими и антигрибковыми составами на реже одного раза в год.
Бетон
Вокруг домов чаще возводятся заборы из бетонных плит с рельефной поверхностью, имитирующей каменную или кирпичную кладку. В верхней части таких плит бывают ажурные вставки. Такие заборы являются железобетонными благодаря наличию укрепляющей арматуры. Это делает ограждение прочным и надёжным.
Плюсы:
- Прочность и атмосферостойкость. Ограда из бетона и арматуры выдерживает значительно более высокие нагрузки, чем деревянный аналог и большинство вариантов из металла.
- Универсальность. Плиты из железобетона устанавливаются на любой грунт.
- Длительный срок службы (до 50 лет).
Минусы:
- Вес конструкции. Железобетонный забор намного массивнее, чем все прочие аналоги, включая и габаритные исполнения из металла.
Металл
Существует множество вариаций заборов из металла. Внешний вид металлических ограждений и их характеристики зависят от материала, из которого они изготовлены.
Виды металлических заборов:
- Кованые заборы.
- Ограждения из металлического штакетника.
- Металлические заборы-жалюзи.
- Сварные сетчатые ограждения.
- Ограждения из сетки-рабицы.
- Ограды из профнастила (металлопрофиля).
Плюсы:
- Декоративные свойства. Металл хорошо поддаётся обработке, что позволяет получать практически любые архитектурные формы, включая криволинейные.
- Надёжность. Металлоконструкции не боятся механических повреждений, поэтому прослужат длительное время, полностью сохраняя свои первоначальные свойства.
- Доступность. Благодаря большой разновидности можно выбрать металлический забор по своему бюджету.
- Износостойкость. В отличие от древесины, металл практически не подвержен естественному износу, независимо от условий эксплуатации.
- Длительный срок службы.
Минусы:
- Подверженность металла коррозийным изменениям.
Чтобы избежать этой проблемы, необходимо нанести на поверхность грунтовку и краску с антикоррозийными свойствами, которые обеспечат защиту от ржавчины.
Поликарбонат
Ограждения из сотового или монолитного поликарбоната имеют надёжную конструкцию. Заборы представляют собой каркасы из профтрубы или стального уголка, заполненные листами пластика.
Плюсы:
- Светопрозрачность. Для установки заборов используется прозрачный поликарбонат, который пропускает до 80% света.
- Защита от шума. Сплошной забор хорошо защищает территорию от уличного шума и пыли.
- Атмосферостойкость. Поликарбонат не трескается от жары и мороза, не разрушается под действием прямых солнечных лучей.
- Небольшая стоимость.
Минусы:
- Небольшой срок службы. Через 10-12 лет листы придётся заменить, так как поликарбонат имеет ограниченное количество циклов промерзания.
Кирпич
Ограждения из кирпича надёжны. Они хорошо смотрятся с опорными столбами из металла или камня и весьма долговечны.
Плюсы:
- Надёжность. Высокие кирпичные стены на бетонном фундаменте обладают высокой механической прочностью и обеспечивают надёжную защиту.
- Эстетичность. В строительстве оград применяются технологии декоративной кладки, используются трапециевидные, каплевидные, полукруглые элементы.
- Длительный срок службы. При условии грамотного проектирования и правильного монтажа такой забор простоит не меньше 50 лет.
- Не требует ухода.
Минусы:
- Высокая стоимость. Необходим бетонный фундамент под забор.