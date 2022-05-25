Виды заборов и их плюсы и минусы. Помогаем разобраться, из какого материала выбрать ограждения для участка

Строительная сфера предлагает множество материалов, из которых изготавливают заборы. Все они имеют свои плюсы и минусы. Разбираемся, из какого материала выбрать забор.

Дерево

Забор из древесины — классический вариант, подходящий для уютной дачи и загородной усадьбы. К деревянным относятся такие виды заборов, как штакетник, плетёнка, ёлочка, шахматка, решётка, сплошные заборы из доски, ограждения из горбыля.

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Плюсы:

Лёгкость монтажа ограждения. С такой работой сможет справиться даже новичок в строительном ремесле.

Экологичность.

Воздух будет отлично проходить через такое ограждение, но при этом сам участок будет закрыт от посторонних взглядов.

Минусы:

Специальный уход. Древесину любого типа необходимо обрабатывать антисептическими и антигрибковыми составами на реже одного раза в год.

Бетон

Вокруг домов чаще возводятся заборы из бетонных плит с рельефной поверх­ностью, имитирующей каменную или кирпичную кладку. В верхней части таких плит бывают ажур­ные встав­ки. Такие заборы являют­ся железо­бетонными благодаря наличию укрепляю­щей арматуры. Это делает ограждение прочным и надёжным.

Плюсы:

Прочность и атмосферостойкость. Ограда из бетона и арматуры выдерживает значительно более высокие нагрузки, чем деревянный аналог и большинство вариантов из металла.

Универсальность. Плиты из железобетона устанавливаются на любой грунт.

Длительный срок службы (до 50 лет).

Минусы:

Вес конструкции. Железобетонный забор намного массивнее, чем все прочие аналоги, включая и габаритные исполнения из металла.

Металл

Существует множество вариаций заборов из металла. Внешний вид металлических ограждений и их характеристики зависят от материала, из которого они изготовлены.

Виды металлических заборов:

Кованые заборы.

Ограждения из металлического штакетника.

Металлические заборы-жалюзи.

Сварные сетчатые ограждения.

Ограждения из сетки-рабицы.

Ограды из профнастила (металлопрофиля).

Плюсы:

Декоративные свойства. Металл хорошо поддаётся обработке, что позволяет получать практически любые архитектурные формы, включая криволинейные.

Надёжность. Металлоконструкции не боятся механических повреждений, поэтому прослужат длительное время, полностью сохраняя свои первоначальные свойства.

Доступность. Благодаря большой разновидности можно выбрать металлический забор по своему бюджету.

Износостойкость. В отличие от древесины, металл практически не подвержен естественному износу, независимо от условий эксплуатации.

Длительный срок службы.

Минусы:

Подверженность металла коррозийным изменениям.

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо нанести на поверхность грунтовку и краску с антикоррозийными свойствами, которые обеспечат защиту от ржавчины.

Поликарбонат

Ограждения из сотового или монолитного поликар­боната имеют надёжную конструкцию. Заборы представляют собой каркасы из профтрубы или стального уголка, заполненные листами пластика.

Плюсы:

Светопрозрачность. Для установки заборов используется прозрачный поликарбонат, который пропускает до 80% света.

Защита от шума. Сплошной забор хорошо защищает территорию от уличного шума и пыли.

Атмосферостойкость. Поликарбонат не трескается от жары и мороза, не разрушается под действием прямых солнечных лучей.

Небольшая стоимость.

Минусы:

Небольшой срок службы. Через 10-12 лет листы придётся заменить, так как поликарбонат имеет ограниченное количество циклов промерзания.

Кирпич

Ограждения из кирпича надёжны. Они хорошо смотрятся с опорными столбами из металла или камня и весьма долговечны.

Плюсы:

Надёжность. Высокие кирпичные стены на бетонном фундаменте обладают высокой механической прочностью и обеспечивают надёжную защиту.

Эстетичность. В строительстве оград применяются технологии декоративной кладки, используются трапециевидные, каплевидные, полукруглые элементы.

Длительный срок службы. При условии грамотного проектирования и правильного монтажа такой забор простоит не меньше 50 лет.

Не требует ухода.

Минусы: