Выпускница одной из слуцких школ рассказала, каким для неё был последний учебный год. Почему бывало, что она спала по 3-4 часа в сутки, и на какой результат в итоге надеется.

«Мне говорили, что будет тяжело, но я не думала, что настолько, — рассказала Вероника (имя героини изменено по её просьбе). — Четырёхчасовой сон, апатия, истерики и нехватка времени — всё это преследовало меня весь год.

Многие думают, что в 11-м классе учителя лояльнее относятся к учёбе и успеваемости, но это совсем не так. Педагогов не интересует, что помимо их предмета есть другие и как минимум один репетитор. Происходит больше эмоциональное давление. Например, из-за страха неаттестации за пропуск контрольной работы приходилось идти на занятия, даже если чувствовала себя больной.

Бывало, что перед самым выходом в школу у меня случались истерики, я просто не хотела туда идти. Старалась успокоить себя мыслями, что не у одной меня сложный период, что нужно брать себя в руки и помнить, для чего ты учишься.

Наверное, самой напряжённой стала третья четверть. Она самая большая и насыщенная по объёму информации. Бывали дни, когда я спала по 3-4 часа, чтобы успеть сделать всё домашнее задание. Реклама Удалила соцсети По тому количеству времени, что я спала, мне кажется, что как-то не так распоряжалась своим временем. Хотя пыталась перераспределить его. Чтобы не тратить время на ненужные вещи, ещё в начале года удалила все социальные сети, чтобы не отвлекали. Прежде всего TikTok. Думаю, всем известно, сколько времени он отнимает. Сначала тянуло заглянуть туда, но потом привыкла. Ни капли не пожалела, что так сделала. Этот год был занят мыслями только об учёбе. Я откладывала все прогулки с друзьями на выходных, потому что хотела выспаться. Мне очень не хватало простого беззаботного общения с друзьями. Вспоминала часто совместные поездки, когда мы много разговаривали и шутили. От большого количества информации болела голова Каждый день я вставала в 6 утра, чтобы собраться в школу и повторить устные предметы. Учебный день длится обычно до 3 часов дня. После школы старалась час выделить на отдых, а потом шла к репетитору. Домой возвращалась примерно в семь часов вечера. К этому времени от большого количества информации уже болела голова, но всё равно на завтра нужно было делать домашнее задание. Больше всего времени приходилось на английский язык. Чтобы нормально выучить билет, мне требуется минимум четыре часа. Помимо английского, есть ещё другие предметы, по которым так же требуют знаний. Все дни недели проходят примерно так же, так как у меня ещё один репетитор и курсы. Я понимаю, что мне нужен хороший аттестат, поэтому прикладываю столько сил. По тем оценкам, которые я вижу сейчас, могу надеяться, что справилась с задачей. Из личного опыта Что я поняла за этот год и могу посоветовать другим из личного опыта. Самое главное — определиться с тем, кем хочешь быть, тогда ясно, каким предметам уделить внимание, что придётся сдавать. Если это сделать в начале года, будет больше времени на подготовку. Обязательно расставить правильно приоритеты. Я уверена, что каждый столкнётся с этим.

По возможности сходить на все этапы репетиционного тестирования. Там можно научиться заполнять бланки ответов и ознакомиться с тематикой тестовых заданий.

Обязательно беречь своё здоровье.

Я очень надеюсь, что мои старания и усилия были не зря».

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