Солигорск — самый молодой город Беларуси. В следующем году он празднует свой 65-летний юбилей. «Кур’ер» сделал обзор ретрофото с сайта PastVu, проекта по сбору свидетельств прошлого.

Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1959 год. Клуб строителей. 4 ноября 1959 года был возведён клуб строителей на 250 мест. Это одно из самых первых зданий по улице Л. Комсомола (современная Л. Комсомола, 42). Источник: краеведческий музей Солигорска
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1961-1963 гг. Строящийся Солигорский калийный комбинат вечером. Источник: «Советский Союз. Геогр. описание в 22 томах. Белоруссия»
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1962 год. Здание старого авто- и железнодорожного вокзала. Летом 1962 года закончено строительство Солигорской железнодорожной ветки. Станция Солигорск находилась в центре современного города, железнодорожные пути пролегали между улицами Железнодорожной и К. Заслонова. От станции взяла своё начало улица Ленина. Отсюда отъезжали междугородние автобусы. 5 июня 1962 года отправился первый пассажирский поезд по маршруту «Солигорск — Слуцк». Долгое время здание старого вокзала использовалось как местный молочный рынок. К настоящему времени старое здание вокзала снесено. Источник: краеведческий музей
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1963-1970 гг. Автовокзал. Источник: soligorsk-info.ucoz.com
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1967 год. Санаторий «Жемчужина». Источник: краеведческий музей
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1970 год. Улица Мира. Фото: Наталья Молочко
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1971 год. Школьная площадь. Источник: снимок хранился в альбомах школьного музея
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1972-1973 гг. Железнодорожный вокзал. Фото: Наталья Молочко
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1974 год. У дома № 24 по улице Козлова. Источник: Фитиль № 142, сюжет «В тесноте и в обиде», «Беларусьфильм»
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1974 год. У дома № 24 по улице Козлова. Источник: Фитиль № 142, сюжет «В тесноте и в обиде», «Беларусьфильм»
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1974 год. Улица Козлова, 24. Источник: Фитиль № 142, сюжет «В тесноте и в обиде», «Беларусьфильм»
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1974 год. Памятный камень, посвящённый началу строительства Солигорска. Источник: Фитиль № 142, сюжет «В тесноте и в обиде», «Беларусьфильм»
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1974 год. Школа № 6. Источник: Фитиль № 142, сюжет «В тесноте и в обиде», «Беларусьфильм»
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1974 год. Улица Ленина. Источник: Фитиль № 142, сюжет «В тесноте и в обиде», «Беларусьфильм»
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1974 год. 1-й и 2-й микрорайоны. Источник: Фитиль № 142, сюжет «В тесноте и в обиде», «Беларусьфильм»
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1977-1978 гг. Выпускной в СШ №4. Источник: школьный музей
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1978 год. Улица Ленинского Комсомола. Группа «Стимул» на международном конкурсе эстрадной песни. Фото: Алексей Матюхин
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1978 год. У памятника в честь шахтёров-первопроходцев. Фестиваль «Юность Полесья-78», проходивший в Солигорске 27 мая 1978 года. Фото: Алексей Матюхин
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1978 год. Улица Ленина. Фестиваль «Юность Полесья-78», проходивший в Солигорске 27 мая 1978 года. Фото: Алексей Матюхин
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1980 год. Улица Ленина. Фото: Наталья Молочко
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1980-1982 гг. Улица Ленина. Источник: «Страны и народы», Издательство «Мысль», Москва, 1984
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1981 год. Вид на Набережную улицу. Масленица. Фото: Наталья Молочко
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1982 год. Во дворах на улице Ленина, дом 10. Источник: личный архив пользователя Fibonacci
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1988 год. Во дворе дома №24 по улице Богомолова. Фото: Володя МК
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1988 год. Парк четырёх стихий, здание «Белкалия». Источник: личный архив пользователя Fibonacci
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1988 год. Улица Лесная. Источник: личный архив пользователя Fibonacci
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1990 год. Строительство школы №11. Фото: Володя МК
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1990 год. Улица Ленина, дом 10. Вид на двор. Источник: личный архив пользователя Fibonacci
Как выглядел Солигорск с 1959 по 1990 год. Ретрофото
1990 год. Строительство школы №12. Фото: Володя МК