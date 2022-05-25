На днях в редакцию позвонила жительница Слуцка Любовь Степановна. Она рассказала, что 26 лет ходит по улице Гагарина между 12-м и 11-м городками. За это время видит, как пустыри, которых здесь несколько, постепенно засаживаются молодыми деревцами. Но Любовь Степановна поражена тем, что одни люди деревья сажают, а другие — скашивают вместе с травой.

«Начался покос травы, и началось скашивание молодых, недавно посаженных деревьев, — сказала Любовь Степановна. — Я наблюдаю это по дороге между 12-м и 11-м городками, и недалеко от кафе «Айс», и в 11-м городке возле танка, и там, где был пустырь у гаражного кооператива.

Мужчина пожилой осенью столько деревьев насажал, а в этом году они «поподрубали» их косилками. С левой стороны, как ехать из 12-го в 11-й, на пустыре высаживал. Он в ведёрках возил воду — поливал эти растения. Они принялись, так хорошо распустились. А то, что сделали, — это наблюдать невозможно! Один сажает, а другие так бездумно скашивают. Ну оставь лучше возле деревца немного травы, чем губить его. Или кору косилками всю снимут, так оно ведь тоже за месяц и погибнет.

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В прошлом году за один раз 9 деревцев таких скосили. А потом просто убрали, но новые на их месте не посадили.

Мне не всё равно, смотреть на это невозможно! Одни сажают, хотят, чтобы зелено вокруг было, а другие — вот так, не глядя… Это не по-человечески как-то!

Я бы хотела, чтобы благоустроительные, экологические службы Слуцка обратили на это внимание!»

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