Суд Жлобинского района вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора Слуцкого мясокомбината, которого обвиняли в получении взятки, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Экс-руководителю предъявили обвинение по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса (получение взятки).

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Обвиняемый, когда занимал должность генерального директора ОАО «Слуцкий мясокомбинат» с 6 апреля 2021 года по 2 октября 2021 года, несколько раз взял от другого человека в общей сумме $6 500. Взамен он обеспечивал «в рамках заключённых договоров регулярных, своевременных и в необходимых иному лицу объёмах отгрузки мясной продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат» в адрес ТОО «BRAVO MEAT» и ТОО «РЕЗЕРВ BRAVO».

Суд признал бывшего руководителя мясокомбината виновным в получении взятки в крупном размере и назначил наказание: 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он должен заплатить штраф в 500 базовых величин (сейчас это 16 000 рублей). Случчанина лишили права занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

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