Не все женщины с наступлением беременности меняют образ жизни или отказываются от привычек. Согласно статистике, примерно четверть ранее курящих женщин продолжают курить. Некоторые снижают количество выкуриваемых сигарет, но примерно 8% женщин выкуривают больше половины пачки сигарет в день, это очень много.

Курящим женщинам сложнее забеременеть, но даже если это произошло, можно не дождаться рождения малыша. В сигаретном дыме содержится огромное количество вредных веществ, никотин — лишь самое известное из них. Вместе с дымом

женщина вдыхает угарный газ, бензапирен и продукты горения сигарет.

Как будущий ребёнок реагирует на сигареты

Через плаценту все токсичные вещества попадают к плоду. Он становится своего рода «накопителем» вредных веществ. И их концентрация в организме будущего ребёнка оказывается более высокой, чем в организме матери. Никотин провоцирует спазм сосудов, в том числе сосудов плаценты, и ребёнок испытывает кислородное голодание, его развитие замедляется. У курящих женщин чаще фиксируются случаи внезапной детской смерти, особенно среди близнецов.

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Чем грозит плоду курение матери в разные сроки беременности

Формирование и развитие плода происходит поэтапно, поэтому на разных сроках беременности курение по-разному влияет на будущего малыша. Наиболее уязвимым он является во время первого триместра беременности. Если пара планирует беременность, то обоим потенциальным родителям лучше заранее бросить курить.

В первом триместре у ребёнка формируются все основные органы и системы организма. Курение матери нарушает естественное развитие. Самые опасные результаты: выкидыш из-за разрыва плодных оболочек, отслоение плаценты или смерть плода.

у ребёнка формируются все основные органы и системы организма. Курение матери нарушает естественное развитие. Самые опасные результаты: выкидыш из-за разрыва плодных оболочек, отслоение плаценты или смерть плода. Второй триместр — период интенсивного развития плода. Ребёнок активно развивается и набирает вес. Курение в это время усиливает токсикоз, в результате чего развитие ребёнка замедляется, увеличивается риск преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей.

— период интенсивного развития плода. Ребёнок активно развивается и набирает вес. Курение в это время усиливает токсикоз, в результате чего развитие ребёнка замедляется, увеличивается риск преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей. Женщина, которая курит в третьем триместре, повышает риск преждевременных родов, ранний разрыв плодных оболочек. Высокие показатели детской смертности также связывают с курением женщин во время беременности.

О врождённых дефектах

Под воздействием курения у ребёнка могут сформироваться врождённые дефекты развития: деформированные конечности, пороки сердца, заячья губа; недоношенность и слишком маленький вес; болезненность, подверженность респираторным заболеваниям; нарушения работы нервной системы и другое.

Матери и будущему малышу вредно не только активное, но и пассивное курение. Нужно сократить контакты с курильщиками. В кафе лучше выбирать залы для некурящих, не стоять рядом с курящими людьми, не допускать курения в доме.

Врачи запрещают женщинам курить на протяжении всего срока беременности и в период грудного вскармливания, т.е. когда ребёнок непосредственно зависит от матери. Хотя и в дальнейшем пагубная привычка родителей будет вредить ребёнку, превращая его в пассивного курильщика. Но для начала ребёнок ещё должен родиться.

Мифы и правда

В угоду вредной привычке в обществе сложилось немало мифов, связанных с курением и его «безопасностью».

Миф 1:

Беременной нельзя резко бросать курить, потому что отказ от сигарет – стресс для организма. Правда: Каждая доза яда, поступающая с очередной сигаретой, – ещё больший стресс для плода, который может привести к необратимым последствиям.

Миф 2:

Курение в первом триместре не опасно.

Правда:

Воздействие курения опаснее всего именно в первые месяцы, потому что идёт закладка важнейших органов.

Миф 3

Беременным можно курить электронные сигареты.

Правда:

Никотин, содержащийся в картридже, попадает в кровь, хоть и в

меньших количествах. Для плода е-сигареты также вредны, как обычные.

Миф 4

Если курить лёгкие сигареты или уменьшить количество сигарет в день, то вреда не будет.

Правда:

Курильщик, которому ограничили его дозу никотина, будет стараться её «добрать» более глубокими затяжками, что увеличит объём попавшего в лёгкие дыма.

Миф 5

Знакомая курила и родила крепкого малыша, и у тебя ничего не

случится.

Правда:

Возможно, знакомой просто очень повезло, но с высокой долей вероятности здоровье её ребёнка было подорвано внутриутробным действием никотина и других ядов, даже если это пока не заметно. Рано или поздно проблемы дадут о себе знать.

С 23 мая по 12 июня проходит республиканская информационно-

образовательная акция «Беларусь без табака», приуроченная к Всемирному дню без табака – 31 мая, рассказали в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.