В преддверии летних каникул с 25 мая по 5 июня Госавтоинспекция проведёт специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», сообщает БЕЛТА.

Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, а также повысить уровень ответственности водителей.

В этот период сотрудники милиции, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Запланирован ряд тематических акций, встреч и конкурсов. Ребятам напомнят основные аспекты безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дороге. Под пристальным вниманием окажутся и водители. В ходе спецмероприятий сотрудники органов внутренних дел проведут рейды по пресечению нарушений Правил дорожного движения. В частности, инспекторы ГАИ организуют контроль за соблюдением правил проезда пешеходных переходов, скоростных режимов движения, а также перевозке маленьких пассажиров в легковом автомобиле.