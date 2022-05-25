В Слуцке закрылись некоторые «азиатские» магазины с дешёвой одеждой. С ними работает налоговая

В Слуцке на улице Ленина закрылся магазин «Смешные цены», на Максима Богдановича — «Мир одежды и обуви», на 14 Партизан — новый магазин напротив «Санты». Все эти магазины (в народе их называют «азиатские») продавали дешёвую одежду и обувь.

В то же время в Беларуси завели уголовное дело против владельца 240 магазинов низких цен.

Что происходит в Слуцке и других городах

Дверь «Смешных цен» на улице Ленина, 185 (бывшая «Крыніца») опечатана инспекцией МНС по Слуцкому району. Номер юрлица, которому принадлежат «Смешные цены», недоступен.

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Как удалось выяснить «Кур’еру», налоговая работает с указанными магазинами, проводит административные процедуры. Чтобы узнать подробности, мы подготовили официальный запрос в инспекцию и опубликуем ответ, как только его получим.

На других магазинах корреспонденты «Кур’ера» не заметили печатей. Но, к примеру, магазин на 14 Партизан не просто закрыт — там демонтируют торговое оборудование.

Продавцы слуцких «азиатских» магазинов, с которыми удалось переговорить, сказали, что их не уволили, а просто сказали пока подождать.

Также есть информация, что «азиатские» магазины дешёвых товаров закрываются не только в Слуцке, но и в других городах Беларуси. Так, например, в Ганцевичах тоже закрылось несколько павильонов. Местным журналистам удалось узнать, что работников этих магазинов, также как и случчан, пока не уволили.

В Беларуси под «уголовку» попал владелец целой сети магазинов низкого ценового сегмента

Госконтроль сообщил, что под уголовное дело попал собственник целой сети магазинов дешёвой одежды. Нам неизвестно, связано ли это с закрытием торговых точек в Слуцке или нет. Приводим сообщение Госконтроля полностью:

«Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля совместно с органами государственной безопасности и налоговыми органами пресечена незаконная деятельность по уклонению от уплаты налогов руководителя коммерческой структуры, которому принадлежала крупная сеть магазинов низкого ценового сегмента (всего – более 240 торговых объектов по всей республике).

Установлено, что организатор противоправной деятельности совместно с пособниками наладили теневой канал поставок низкокачественной текстильной продукции без уплаты соответствующих платежей в бюджет, что позволило им в дальнейшем многократно завысить цену этих товаров в розничной продаже через магазины.

За счёт неуплаты налогов и реализации низкокачественной продукции участники создавали недобросовестную конкуренцию отечественным производителям текстильной промышленности. При этом товары низких качества и ценового диапазона выдавались в магазинах за качественную продукцию фабричного производства, тем самым вводя в заблуждение покупателей.

Так, для неуплаты налогов участники противоправной деятельности зарегистрировали дополнительно более 140 субъектов хозяйствования, применяющих упрощённую систему налогообложения. Выручка, полученная от деятельности фирмы по розничной торговле в магазинах товарами лёгкой промышленности, искусственно распределялась между обществом и созданными субъектами хозяйствования.

В результате неправомерного применения упрощённой системы налогообложения общество не уплатило налоги на общую сумму более 5,6 млн руб.

В настоящее время в магазинах, принадлежащих указанным субъектам хозяйствования, проводятся проверочные мероприятия по установлению фактов сокрытия выручки и выплаты работникам зарплаты «в конверте».

В ходе проведённых обысков изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, 75 печатей различных субъектов хозяйствования, 120 электронных ключей управления системой банковских платежей «Клиент-банк», денежные средства. На имущество подозреваемых наложен арест.

Организатор противоправной деятельности и его пособники (всего 11 человек) заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело».

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