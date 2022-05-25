В Слуцке закрылись некоторые «азиатские» магазины с дешёвой одеждой. С ними работает налоговая

В Слуцке на улице Ленина закрылся магазин «Смешные цены», на Максима Богдановича — «Мир одежды и обуви», на 14 Партизан — новый магазин напротив «Санты». Все эти магазины (в народе их называют «азиатские») продавали дешёвую одежду и обувь.
В то же время в Беларуси завели уголовное дело против владельца 240 магазинов низких цен.
Что происходит в Слуцке и других городах
Дверь «Смешных цен» на улице Ленина, 185 (бывшая «Крыніца») опечатана инспекцией МНС по Слуцкому району. Номер юрлица, которому принадлежат «Смешные цены», недоступен.
Как удалось выяснить «Кур’еру», налоговая работает с указанными магазинами, проводит административные процедуры. Чтобы узнать подробности, мы подготовили официальный запрос в инспекцию и опубликуем ответ, как только его получим.
На других магазинах корреспонденты «Кур’ера» не заметили печатей. Но, к примеру, магазин на 14 Партизан не просто закрыт — там демонтируют торговое оборудование.
Продавцы слуцких «азиатских» магазинов, с которыми удалось переговорить, сказали, что их не уволили, а просто сказали пока подождать.
Также есть информация, что «азиатские» магазины дешёвых товаров закрываются не только в Слуцке, но и в других городах Беларуси. Так, например, в Ганцевичах тоже закрылось несколько павильонов. Местным журналистам удалось узнать, что работников этих магазинов, также как и случчан, пока не уволили.
В Беларуси под «уголовку» попал владелец целой сети магазинов низкого ценового сегмента
Госконтроль сообщил, что под уголовное дело попал собственник целой сети магазинов дешёвой одежды. Нам неизвестно, связано ли это с закрытием торговых точек в Слуцке или нет. Приводим сообщение Госконтроля полностью:
«Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля совместно с органами государственной безопасности и налоговыми органами пресечена незаконная деятельность по уклонению от уплаты налогов руководителя коммерческой структуры, которому принадлежала крупная сеть магазинов низкого ценового сегмента (всего – более 240 торговых объектов по всей республике).
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