По данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата за апрель в Слуцком районе составила 1328,4 рубля. Это на 4,9 рубля больше, чем в марте.

Солигорский, Копыльский, Любанский и Стародорожский районы потеряли в зарплате — минус 201,1 рубля, 17,9 рубля, 21,3 рубля и 15 рублей соответственно.

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Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».