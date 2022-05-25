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); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров.

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«Главное — разговаривать с соседями»

Андрей Писарик сделал свой подъезд образцово-показательным: чистым, с цветами, украшениями и аккуратным двориком. «Кур’ер» узнал, как ему удаётся поддерживать всё это в порядке и какие у него складываются отношения с соседями.

Поступление в колледжи и лицеи в 2022 году. Как это будет

Во время пресс-конференции «Вступительная кампания-2022 в Беларуси. Правила приёма в вузы и ссузы» Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Минобразования, поделился информацией о поступлении в учреждения среднего специального и профессионально-технического образования.

Как случчанин воплощал в жизнь свою инициативу

Василий Мирошниченко родился в Северной Осетии, а живёт в Слуцке. В 2020 году он установил в городе мемориальную доску своему земляку — генералу Иссе Плиеву, который участвовал в освобождении Слуцка от немецко-фашистских захватчиков. Мирошни­ченко рассказал «Кур’еру», через какие этапы ему пришлось пройти, чтобы мемориальная доска появилась в городе, и что он планирует делать дальше.

Труд на даче делаем легче, а отдых – приятнее

Несмотря на прохладный май, дачный сезон уже начался. «Кур’ер» вместе с интернет-магазином 7745.by посмотрел, какие современные инструменты помогут в благоустройстве дачи, участка и в уходе за огородом. А ещё выбрали товары для отдыха.

Слуцкія выпускнікі на старых фота

Хутка прагучыць апошні званок для выпускнікоў 2022 года. І школьнае жыццё для іх застанецца ў мінулым. З гэтай нагоды «Кур’ер» зрабіў падборку рэтрафота са слуцкімі выпускнікамі мінулых дзесяцігоддзяў. Паглядзіце, як яны выглядалі. Можа, пазнаеце сябе?

Расписание движения поездов по станции Слуцк

Действует с 27 мая 2022 года.