«Моя весна». Конкурс от «Кур’ера» и ювелирного магазина «Славия»

Друзья, весна в этом году выдалась капризной. Но мы очень надеемся, что вам удалось сделать чудесные фотоснимки и вы с удовольствием поделитесь ими в нашем фотоконкурсе.

Совместно с нашим партнёром — сетью ювелирных магазинов «Славия» (@slavia_krama) — мы проводим конкурс «Моя весна». Пришлите фото, на котором изображены вы (ваш ребёнок, муж, мама, друг) на природе весной. Фото, которое передаёт настроение и краски этого сезона.

Подарок — браслет-оберег красная нить с серебряной вставкой.

Всего мы вручим 10 браслетов.

Правила простые:

Прикрепите вашу фотографию в комментариях под постом в группе во «ВКонтакте» или пришлите на Viber (8029) 766 95 78 (укажите ваши ФИО). Больше красивых фотографий — больше шансов, что вы станете одним из победителей. Подписка на группу vk.com/kurjer (Слуцкий Курьер).

Конкурс продлится с 24 мая по 3 июня включительно. Итоги будут подведены 6 июня.

Пять победителей выберет редакция «Кур’ера» и пять победителей выберет партнёр — ювелирный магазин «Славия». Итоги конкурса будут опубликованы на сайте и в отдельном посте в группе во «ВКонтакте».

Важно! Подарок можно получить в магазине «Славия» по адресу: улице Ленина, 187/2, после того, как с победителями свяжется администрация магазина «Славия».

Только до 31 мая в ювелирном магазине «Славия» любой желающий может бесплатно почистить свои ювелирные украшения.