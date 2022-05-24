Корреспондент «Кур’ера» вышел в город, чтобы посмотреть, во что одета молодёжь тёплым весенним днём.

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Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022
Фотографии: Глеб Рулёв

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце мая-2022